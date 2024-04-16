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花蓮震災善款累計9.8億元！海外善款累計3500萬　日本就佔60%

▲花蓮強震賑災基金會專案募款帳戶至4月16日16:00募得9.8億元，總捐贈筆數15.9萬筆。（圖／賑災基金會）
▲花蓮強震賑災基金會專案募款帳戶至4月16日16:00募得9.8億元，總捐贈筆數15.9萬筆。（圖／賑災基金會）

記者林志怡／台北報導

花蓮4月3日發生芮氏規模7.2的強震，造成當地嚴重受創，賑災基金會專案募款帳戶至4月16日16:00募得9.8億元，總捐贈筆數15.9萬筆，其中國泰金控捐款3000萬元，為目前最高的單筆捐款；海外捐款則以日本佔比近60%最高。雖捐款金額接近原核定專案募款預定目標10億，但目前規劃募款仍將持續募款至原訂5月3日期滿。

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賑災基金會說明，目前海外捐款累計近3,500萬元，佔善款比例約3.52%，其中以來自日本的善款為最多，約為2093萬元；其次為來自香港的善款，約為574萬；第三則為來自美國的善款，約為548萬。

此外，基金會也強調，所募得善款將全數用於災區及災民，以災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建四大用途作為賑助標的。

4月16日（晚間）募款進度摘要

截至4月16日16:00，收到愛心款項合計$984,469,459元，總捐贈筆數為159,812筆。分項如下：

臺灣土地銀行帳戶：$798,834,576

挖貝集資平台專案：$52,667,096

LINE Pay愛心捐款：$111,499,400

四大超商（4/15 07:00更新）：$21,468,387

合計$984,469,459

附註：4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，惟因各家統計時間有作業上差異，後續將於每週一統計前週金額，再一併計入，實際捐款金額以本會依公益勸募條例規定之公開徵信為準。

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