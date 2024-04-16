大谷翔平一心只想著棒球！三年沒查看過薪資帳戶 引日本網友熱議
大谷翔平一心只想著棒球！洛杉磯道奇球星大谷翔平遭到翻譯水原一平竊取鉅額資產，美國聯邦調查局在進行調查時，發現大谷翔平的薪資帳戶，直到水原一平2021年10月27日盜領前，在2018年至2021年的3年內，完全沒有使用帳戶的紀錄。此消息一出，也引發日本網友熱烈討論，對於大谷翔平3年內完全不查看薪資帳戶感到訝異。
記者林之越/綜合報導
根據日本媒體《Full-Count》的報導指出，大谷翔平的薪資帳戶在2018年3月成立後，沒有登錄帳戶或甚至是轉帳的紀錄，是直到2021年10月27日才出現提領的紀錄，而此筆提領的操作人，便是為了還債，所以盜領大谷翔平帳戶的水原一平。此外，根據調查單位的調查結果，大谷翔平還有多個帳戶，在這3年來沒有登入查帳或是轉出的紀錄。
事實上，大谷翔平的經紀公司「創新藝人經紀公司」（Creative Artists Agency，CAA）有為他指派專屬的1名財務經理、記帳員還有會計師，目的就是想讓他專心打球。更不用說，大谷翔平的業外收入驚人，因此3年內完全沒有查看個人的薪資帳戶，雖然令人難以相信，但也並非毫無可能。
日本網友對於這一消息也紛紛表示訝異，「這很像大谷會做的事」、「我想他真的很信任水原一平和財務經理人」、「看起來大谷對棒球的熱愛比金錢還要多很多」，不過也有網友持反面意見，表示「我也很常忘記查看自己的帳戶」、「或許大谷還有其他帳戶」。
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