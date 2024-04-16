《波拉西亞戰記》開創前所未有玩法！「遊戲2大核心系統」公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
《波拉西亞戰記》中的「桑托特姆」是旅團的守護神，被稱為「圖騰獸」，在據點戰及封印戰中作為核心戰略因素，是旅團出戰不可或缺的關鍵角色。圖騰獸分為攻擊型的獅子、防守型的大熊，以及治癒型的水貂等三種類型，各自擁有不同的技能及Buff效果，旅團可視所屬現況及戰略需求培養對應的圖騰獸，亦能同時培育三種類型，然而在實際作戰時僅能擇一出場。圖騰獸透過旅團成員蒐集的材料來養成其生命值及等級，3種類型之詳細介紹如下：
🟡獅子攻擊型
依照等級給予不同強度的buff效果，其技能分別為增加友軍攻擊力的「警戒的咆哮」、減少敵軍防禦力的「威脅的咆哮」，以及降低敵軍抵抗力的「震怒的咆哮」。
🟡大熊防守型
依照等級給予不同強度的buff效果，其技能分別為增加友軍防禦力的「守護鳴響」、提升友軍抵抗力的「集中鳴響」，以及減少敵軍攻擊力的「恐懼鳴響」。
🟡水貂治癒型
依照等級給予不同強度的buff效果，其技能分別為提升友軍抵抗力的「防禦守護」、恢復友軍生命力的「生命守護」，以及使增加周圍友軍無視傷害抵抗的「忍耐守護」。
黑劍系統：影響戰爭局勢及旅團發展的雙面刃
《波拉西亞戰記》獨家的「黑劍系統」作為特殊道具，可以召喚深淵世界及深淵怪物。然而召喚黑劍亦會汙染周圍地區，遭受重度污染的區域將影響旅團運作，如建造、製作速度，以及守城建築耐久度，因此使用之時機、地區，以及何種等級之黑劍亦為關鍵；若黑劍使用不當，也恐引發衝突，在敵對勢力交戰之際被視為挑釁武器。
此外，透過擊殺深淵怪物可獲得不同種類之稀有材料「深淵石」，玩家所使用之黑劍等級愈高，獲得高等級的深淵石的機率以及產生的汙染也將同步上升。玩家可依據旅團經營策略，決定製造黑劍之數量及等級，黑劍可用於貿易亦能用於作戰。
支援系統：關閉遊戲也能無時無刻無痛練功，更能客製化模式的超狂機制！
「支援系統」為玩家實現24小時持續培養角色，就算關閉遊戲免掛機也能無痛練功！使用支援模式時，玩家可透過手機推播通知即時了解角色運作狀態，評估是否需要重回遊戲，例如目前累積練功時數、累積獲得金幣數量、生死狀態等；若若角色死亡或藥水全部耗盡，也可透過手機推播通知執行「自動整備」。
執行自動整備時，系統會幫助玩家至鄰近村莊或據點進行保管、販售、購買的行為，完成後也會自動回到原先預設好的狩獵場繼續啟動循環練功。此外，玩家可以因應目的客製化循環練功模式，包括設定自動購買藥水的數量、補給、練功過程獲得道具之販售規則，以及指定狩獵場等。