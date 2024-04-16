華泰名品城嘉義店亮點！精品Outlet店、特色美食　跟桃園店差異曝

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華泰名品城董事長梁曙凡表示，嘉義店平面空間雖比桃園店小，不過特別採用兩層樓加上部分三層樓的建築規劃，除了擴增賣場空間外，也讓騎樓可以遮蔽陽光，讓購物環境更舒適，選址鎖定阿里山每年300萬的人流量外，恰好台積電2027年還會在臨近1公里之處設廠，看好台積電眷屬的高收入客群消費潛力。
華泰大飯店副董事長兼執行長陳炯福指出，嘉義店與桃園地的不同之處，首先在硬體設計上，融入阿里的元素，以山的意象打造商場，除了基本的品牌豐富度外，更會著重跟「當地觀光資源結合」，由於嘉義太保除了是阿里山入口外，周邊還有故宮南院、蒜頭糖廠文化園區等旅遊景點，希望結合鄰近商圈，讓大家停留在嘉義的時間更長，創造商機。餐飲部分除了中南部少見美食品牌外，也會引進在地特色美食，甚至有機會引進在地農物產。
陳炯福也提到，華泰名品城嘉義店同樣會有國際精品進駐，且嘉義高鐵站的優勢在於，不像台中、台南、高雄高鐵站距離市區較近，反而影響品牌進駐意願，因為OUTLET店需要避免跟正價店型競爭，嘉義高鐵的地理位置反而有機會說服精品大牌打破「台灣僅有一家OUTLET」的慣例，「畢竟只要品牌有庫存，就有機會開OUTLET」。