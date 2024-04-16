快訊／江坤宇左大腿拉傷下二軍！兄弟給出解釋 回歸最快要到26日
江坤宇左大腿拉傷下二軍！江坤宇在14日便缺席中信兄弟比賽，由林瑞鈞代守游擊位置，總教練平野惠一當時表示只是有些不適，期望他下周就能正常出賽。但今（16）日的球員異動中，江坤宇被降下二軍，兄弟球團方面也給出解釋，目前回歸時間未定，但最快至少也要26日後才能重回一軍。
記者林之越/綜合報導
4月13日兄弟在洲際球場出戰味全龍的比賽，7局上江坤宇完成2次精彩守備，但在8局上卻被換下場休息，由林瑞鈞頂替，並在14日的比賽也沒有先發和出賽，平野惠一當天僅表示，其身體不適需要時間休息，希望可以早日回歸。
如今傳出降下二軍消息，球團方面證實，江坤宇左邊大腿拉傷，但幾場休兵過後並未有好轉的情況，因此決定拉長復原時間，先下二軍休息調整，期待完全康復後回歸賽場。依照中職規定，至少要10天才能回到一軍，因此江坤宇最快也要到26日才能出現在一軍賽場上。
本次是江坤宇生涯第2次下二軍，去年9月8日因背部發炎下二軍，是生涯首次，當時間隔1個多月後在9月20日回到一軍。目前中信兄弟游擊手位置，預計會由林瑞鈞接替，本季他共出賽3場，共7打數敲出1支安打。
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