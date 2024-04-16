營養午餐出問題！台中女中、大華國中先後傳食物中毒 17師生就醫
台中市台中女中上月底傳出48名學生吃完團膳後，陸續出現腹瀉、肚子痛等狀況，10名學生較嚴重送醫治療。大雅區的大華國中則在11日中午用餐後，7名師生腹痛、腹瀉送醫。目前兩校的檢體都已送到衛生局、衛福部等待化驗結果，台中市教育局表示，事發後已要求兩廠商暫停供餐、等待調查。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員黃守達今（16）日質詢時指出，台中市近期共有兩件疑似校園食物中毒事件，西區的台中女中3月27日中午用餐後，48位師生出現腹痛不適，共有10位送醫；大雅區的大華國中學生4月11日中午用餐後。7名師生出現腹痛、腹瀉等狀況。他指出近期食安事件連環爆，校園午餐更是食安環節的重中之重，為何台中市接連發生兩起校園疑似食品中毒事件，教育局對外卻沒任何說明？導致臆測四起，人心惶惶。
據了解，3月出問題的廠商，供應台中市許多學校團膳，因菜色可口頗受學生歡迎。當日台中女中的菜單為蛋炒飯、肉排、五更腸旺、A菜、銀絲卷、綠豆湯。
台中市政府表示，事發後食安處派員到校採集檢體、到午餐供應業者廠房進行稽查，人的檢體則送中央化驗中；教育局主動派員到校調查、協助校方，並督促學校追蹤學生就醫情形及出勤狀況。兩校也依午餐契約罰則規定，要求業者暫停供餐至衛生單位檢驗合格為止，目前均由協力廠商暫時協助供應。
市府強調，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反《食安法》第15條、第44條處號6萬元以上、2 億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反《食安法》第49條移送司法偵辦。