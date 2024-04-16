台股重挫547點失守2萬點！金管會喊不能只看一天 基本面尚稱穩健
中東戰事未停歇，恐慌指數VIX持續飆升，拖累台股今（16）日一度重挫超過600點，終場下跌547.81點，日跌2.68%，來到19901.96點，失守2萬點關卡，摜破月均線。對此，金管會也信心喊話，強調「不能只看一天，要看長期趨勢」，台股今年來至4月15日漲幅僅次日股，外資買超909.64億元，台股日均量有3943億元，而且今年至3月底本益比約23.53倍，現金殖利率2.71%，國內上市櫃公司至3月底營收仍創歷年同期次高，台股基本面尚稱穩健。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局官員指出，今日亞股全面下跌，台股收19901.96點，下跌547.81點，跌幅2.68%，成交值5349.08億元，外資賣超約366.15億元；同時段韓國跌2.38%，日本跌1.68%，香港跌1.59%，新加坡跌1.28%，上海跌0.66%。
若觀察今年以來股市走勢及外資動向：今年截至4月15止，台股漲幅14.05%，相較日本漲幅17.24%、上海漲幅2.77%、韓國漲幅0.57%、新加坡跌幅1.75%、深圳跌幅1.63%、香港跌幅2.62%，台股漲幅僅次於日本。今年截至4月15日止，外資買超909.64億元，台股集中市場日均成交量約3943億元，相較去年同期增加77.33%。
此外，台股擔保維持率截至今年4月15日，信用交易的整戶擔保維持率為173.44%。今年截至3月底本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71%，加計股票股利為2.81%，國內上市櫃公司截至今年3月底累計營收約9.53兆元，較去年同期增加5.40%，為歷年同期次高。