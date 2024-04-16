坦言「政府淨零政策進度慢」 李遠哲轟政策都騙人：只剩6年努力
台大風險中心推動「青年淨零力實踐平台」專案，今（16）日邀請中研院院士李遠哲出席「轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，探討淨零與永續議題。李遠哲在會中提到，距離2030年排碳量減半目標，只剩下6年，若此目標無法達成，「2050淨零排放目標絕對做不到」、「很多都在騙人」，更直言政府的減碳政策及目標努力都不夠。
記者林莞茜／綜合報導
李遠哲提到，現在談「永續發展」的觀念不對，應先將永續2個字抬高、發展2個字拿掉，現代人必須要進一步檢討何謂「永續發展」，像是發展電子紙，看似很環保、永續，但仍要思考製造過程產生的碳排放；而電動車是否真的環保永續，也要考量電力來源是否使用再生能源。
李遠哲指出，台灣一年排碳量約3億噸，平均下來每人每年排碳量約12噸，屬於高人均碳排，全球暖化已降臨，極端氣候、乾旱帶來的森林大火，急降雨帶來的土石流、水災，都已屢見不鮮；其他包含海水升溫、冰層融化、海平面上升，將使沿海城市淹水，經濟大受損失，「這些事將無法在幾個世紀內逆轉」。
而目前距離2030年二氧化碳量減半、2050年淨零排放只剩下6年，李遠哲說，如果6年內排碳量無法減半，氣候環境會繼續快速惡化，導致大量物種無法生存，也會使人類無法存活下去，年輕世代會喪失未來機會，李遠哲更直言「政府的減碳政策及目標努力都不夠，卻一直寄望未來幾年內突飛猛進、排碳量大幅下降至2050年淨零目標」，讓他不禁質疑減碳決心及政策可行性。
李遠哲更表示，「很多都在騙人」，因為若在2030年前沒有做很大的努力，2050年就要淨零是做不到的。