巷仔內／賴清德攬半導體CEO展決心 商而優則仕勿淪「小白兔」
總統當選人賴清德今（16）日第三波新內閣人事布局出爐，由崇越科技董事長郭智輝擔任經濟部長，另找來南台科技大學校長吳誠文將出任國科會主委，兩人皆具備半導體背景，郭更被譽為「最懂半導體的部長」，展現賴清德所宣示讓產業蓬勃發展的決心，掀牌財金內閣也讓外界為之一亮，但綜觀過往「商而優則仕」案例，除了利益迴避問題外，百億身價CEO轉戰四面楚歌政壇，前車之鑑已在前，勿淪「誤闖叢林的小白兔」。
記者陳威叡／台北報導
總統當選人賴清德今日掀牌財經內閣，經濟部長更是成為萬眾矚目焦點，結果出爐，由郭智輝出任經濟部長被視為是大黑馬，其現為崇越集團董事長、身價百億，不僅是全台半導體材料最大供應商，更是台積電重要的供應商，所創立的崇越集團橫跨半導體、光電、綠能、環保、生技、大健康等事業領域。
郭智輝在業界超過30年經驗，表現獲獎無數，曾被《哈佛商業評論》評選為「台灣CEO 100強」，去年獲頒「國家傑出發明家獎最高生技大賞」，被譽為「最懂半導體的部長」，人選也讓人為之一亮。
賴清德在上月參訪「新竹科學園區」半導體產業，致詞時強調經濟是台灣生存發展的重要命脈，半導體產業則是台灣未來能否在國際上站穩腳步的關鍵支柱，因此在就職之際，第一個拜訪的就是半導體產業。
賴清德將半導體業視為台灣經濟產業發展重中之重，曾被力積電董事長黃崇仁大讚「很懂半導體業」，如今財經內閣出爐，除郭智輝外，準國科會主委吳誠文同樣具備深厚半導體資歷，展現賴清德讓台灣在全球產業競爭中立於不敗之地。
而郭智輝縱橫商場30餘年，如今百億身價CEO接任閣員，在朝小野大的政治生態中，可想而知的是國會的強力監督，經濟部業務繁多且專業門檻高，過往「商而優則仕」大有人在，包括扁時期延攬裕隆集團總經理林信義擔任經長，最為人所莫過於宗才怡接任經長，其2002年接任從華航總經理轉換跑道，喊出「2年內讓台灣經濟起飛！」最終無法適應政治生態，48天黯然下台。前車之鑑在前，若無政治頭腦與手腕，讀不出政治語言，恐成為下個「誤闖叢林的小白兔」。