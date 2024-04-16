張小燕因黃子佼抬不起頭！陶晶瑩曝「私下對話」嘆：她受了很多傷
資深藝人張小燕因為徒弟黃子佼的風波受到不少牽連，在好友高愛倫曝光兩人的對話截圖內容後，首度讓大家知道她對於黃子佼事件的想法，張小燕也坦言「自己一直以來都不知道黃子佼有這些事情，我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」，引起外界討論。而陶晶瑩近日在廣播節目中談及此事，並透露自己在私下有傳訊息給小燕姐，對方表示最近心情不好，不過陶晶瑩也正向表示，「這件事會慢慢沉澱下來。」
記者洪生儒／綜合報導
陶晶瑩近日在廣播節目中談論到小燕姐的事情，她也坦言私下有傳訊息關心小燕姐，並透露對方目前確實不太好，「我們也不敢打擾小燕姐，但過程中還是會問她還好嗎？她就說怎麼會好？我們就不知道該怎麼回，只能傳一些貼圖安慰她」。
陶晶瑩沒細說訊息內容，僅透露張小燕有提到，「一生低低調調做事，清清白白做人，有點抬不起頭來」，語氣中能感受到小燕姐的無奈，「小燕姐在這次事件中受很多傷」。對於這一次的風波，陶晶瑩也有感而發表示，「我覺得大部分的人，在網路上看好戲的人是一定有，但真正能夠理性的去思前想後的是大多數，我覺得會慢慢沉澱下來啦！」
此外，先前演藝圈有多位明星連署修法並提出5訴求，身為發起人之一的陶晶瑩也透露目前的進度，「立委有邀請藝人朋友們去旁聽，不過許多人無法到場。」而對於網友對他們貼上政治標籤一事，陶晶瑩則直言，「有人認為我們的言論有政治立場，不過完全沒有，這次綠藍白三黨的立委都會來修法，這是不分黨派的，沒人說什麼顏色才愛小孩，沒這個可能。」陶晶瑩也強調，「別讓台灣變成討論什麼事都變成政治立場，我們就事論事。」
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