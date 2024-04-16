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拚零死亡！去年行人死亡380人　交通部：創歷年新低

▲交通部公布112年交通事故30日死亡人數初估3023人，行人死亡人數380人，創下歷年新低。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲交通部公布112年交通事故30日死亡人數初估3023人，行人死亡人數380人，創下歷年新低。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者許若茵／台北報導

力拚零死亡願景，交通部公布112年交通事故30日死亡人數初估3023人，行人死亡人數380人，創下歷年新低。交通部呼籲，駕駛人應停讓行人，行人也要遵守規定降低死傷。

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交通部今（16）日公布，112年1-12月道路交通事故30日死亡人數初估3023人，較去年減少41人(-1.3%)，行人死亡人數380人較去年減少14人，創下歷年新低，其中112年上半年道路交通事故行人30日死亡人數較111年同期增加11人(+6.8%)，112年下半年較111年同期減少25人(-10.8%)，另路口行人死亡人數112年下半年亦較111年同期減少13人(-11.5%)，行人道安改善工作已現成效。

為貫徹改善行人交通安全決心，行政院跨部會整合交通部、內政部、教育部等相關部會，於112年5月及8月分別核定「行人優先交通安全行動綱領」及「行人交通安全政策綱領」，推動多項政策維護行人安全，並揭示道路交通事故行人死亡人數2030年前降低50%目標，長期朝「零死亡願景」(Vision Zero)邁進。

交通部進一步分析行人事故發生位置，行人路口30日死亡人數112年下半年較111年同期減少13人(-11.5%)，路段行人30日死亡人數112年下半年較111年同期減少12人(-10.2%)，路口及路段受傷人數112年下半年均較111年同期減少，分別減少69人及99人。

行人交通工程改善工作方面，交通部已完成路口行人安全設施改善3486處、行人早開或行人專用時相4753處、人行道改善167.73公里、人行道障礙物遷移268處、騎樓整平20公里、校園周邊路段(口)改善205校、易肇事路口改善432處、行人與高齡友善區21處、減少路側障礙物522處。

另由於目前仍有汽機車駕駛人未停讓行人造成事故，交通部表示，持續推動停讓文化2.0計畫，並且要求大型車輛落實路口停讓，併同加強查核，期望停讓觀念能深植民眾心中，此外，交通部也呼籲，除駕駛人應主動停讓行人先行，行人亦應提升自身交通安全觀念認知遵守規定，以降低行人死傷，建置人本友善交通環境。

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