吳宗憲譴責案自投反對！沈伯洋批「笑死人」 本尊嗆：要多唸書
立法院15日召開司法及法制委員會，針對藍白提出國會改革相關法案進行逐條審查，過程中民進黨逐條有異議卻直接送保留，引發民進黨不滿，為此提出對召委吳宗憲的譴責案，最後6比6戰成平手，吳宗憲以主席身份自投反對，讓民進黨立委沈伯洋直呼「笑死人」。對此，吳宗憲則直言，「其實，該笑死的人是我吧」，難道不知道當過法官、檢察官的人最重視程序嗎？
記者王德蓉／綜合報導
針對沈伯洋說看到吳宗憲對自己的譴責案投反對票痛批「笑死人」，吳宗憲今（16）日在臉書發文表示「是啊，當時我是笑得非常燦爛啦」，昨天主持國會五法的修法會議，除了被提了40次的散會動議，還被提了2次的譴責；但當場讓他驚訝的是，立法委員雖然有譴責案的提案權，但譴責對象怎會對立法委員呢？「這些民進黨對我主持會議不滿，正確的做法應該是按照『立法委員行為法』送紀律委員會議處吧！」
此外，吳宗憲補充，當天還曾因「會議詢問」的問題，請執政黨委員去看立法院議事規則第32條怎樣規定，但總不能要他每天都幫這些立委上法律課吧。
吳宗憲指出，看著這群毫無議事規則與法律概念的執政黨同事們荒腔走板，只能用燦爛的微笑面對，今天又看到沈伯洋發言，直言「其實，該笑死的人是我吧」，難道不知道當過法官、檢察官的人最重視程序嗎？法庭、偵查庭中的所有活動都必須按照訴訟法進行，「我可是遵守了一輩子的程序正義耶。」
吳宗憲說，還是那句老話，當立委還是要多唸書啦，他講了很多次了，「不過沈教授的專業既然是在軍事、國防（黑熊學院的創始人），所以看不懂法律規定也無可厚非啦。」