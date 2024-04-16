COMPUTEX 2024大咖紛站台演講 聯發科蔡力行演講時間、主題曝光
COMPUTEX 2024將在6/4到6/7間登場，邀請許多重量級大咖演講，除了AMD執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳、高通總裁暨執行長Cristiano Amon外，外貿協會今（16）日宣布，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行將在6/4發表主題演講，屆時將探討先進半導體技術發展、連網技術標準，如何讓人工智慧能無所不在。
記者魏妤庭／台北報導
COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來」為主軸，在6/4到6/7間盛大展開，預計將有1500家廠商、使用4500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續與創新等6大主題。
同時，COMPUTEX 2024將舉行COMPUTEX Keynote，從展前一天6/3到6/6間登場，現場將邀請超微、高通、英特爾、聯發科、美超微、恩智浦、台達等科技大廠發表主題演講，分享最新的關鍵技術及未來趨勢。其中，蘇姿丰將在6/3擔任主講者揭開序幕，展示AMD及合作夥伴的最新AI和運算解決方案。
而蔡力行發表的演講內容，將分享生成式AI如何持續形塑未來智慧行動、交通運輸、智慧家庭、企業及工業等各領域的創新樣貌。此外，他也將強調推動AI普及化的重要性，為世界各地的人們開創嶄新的機會。