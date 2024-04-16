山豬肺炎病逝！生前體重破百 20歲超狂「冰塊肌帥照」遭挖
男星山豬（陳俊甫）在節目《瘋神無雙》出道，討喜形象帶給觀眾無數歡笑，昨（15）日卻驚傳猝逝，享年38歲，讓許多圈內藝人、觀眾都十分不捨，有網友回顧山豬生前的點滴，意外發現他生前曾曬出自己20歲的模樣，當時的他還有六塊腹肌，與現在的形象相差甚遠。
記者吳昕蓓／綜合報導
去年（2023）網路上流行一陣子「秀出你的20歲」，不少人都曬出自己20歲青澀模樣，山豬也曬出自己當年的照片，只見他裸著上身，皮膚黝黑還有六塊腹肌，他對著鏡頭露出燦笑容，尖下巴十分明顯，看起來就是陽光帥哥，和如今圓潤的模樣判若兩人。
巨大的差異讓藝人好友們都看傻眼，逸祥忍不住直呼：「這10年來，到底發生什麼事」，JR（紀言愷）也留言表示：「給我瘦回來」，當時不少網友都驚呼，「哇靠，好年輕」、「是拿爸爸的照片嗎？」、「不敢相信」，意外掀起討論。
事實上，山豬過去曾透露，他大學時期因為熱愛運動，體重都保持在70到80公斤，但後來生活過得太放縱，體重一路直線飆升到92公斤，後來都在100公斤以上，也讓身體變得不健康，有心肌梗塞、高血壓、心悸、紅斑性狼瘡等疾病纏身。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道