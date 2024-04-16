今天就衝！7-11寄杯美式、厚乳拿鐵買1送1　全家福樂牛奶20元快搶

世界地球日優惠！全家拿鐵5折、燕麥拿鐵特價　這家120杯免費咖啡

▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）
▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家響應4/22世界地球日，於4月19日起至22日，搶泰式厚椰拿鐵、燕麥奶拿鐵限量優惠券外，年底前免費租借全家循環杯，可享特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價優惠，即日起於「全家行動購」購買歐萊德零碳髮品，可享69折超值優惠。此外，還有「膳魔師環保咖啡館」，4月22日當天免費贈送120杯免費咖啡。

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🟡全家便利商店

📍租借循環杯，指定拿鐵半價
即日起至12月31日，於「全家」免費借用循環杯，天天可享Let’s Café特濃拿鐵（原價65元）或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）半價優惠，用循環杯喝咖啡不只愛地球也能省荷包！

📍APP優惠趣｜4月19日至4月22日
◾大杯泰式厚椰拿鐵特價69元，原價85元（限量5萬組）
◾特大杯泰式厚椰可可特價69元，原價90元（限量5萬組）
◾大杯燕麥奶拿鐵特價49元，原價65元（限量10萬組）
◾植纖環保杯特價99元，原價129元（限量5萬組)

▲全家升級2022年推出的椰奶拿鐵，推出Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家升級2022年推出的椰奶拿鐵，推出Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍買好食光抽空氣清淨機
4/17至4/30推出「世界地球日抽獎趣」活動，凡「全家」會員於店舖購買友善食光、網購取件、FamiPort買交通票券或取票，即可在「全家」APP獲得抽獎券，有機會抽中SHARP空氣清淨機。

📍全家買零碳髮品69折
全家攜手全球第一個零碳美妝保養品牌「歐萊德」，於「全家行動購」獨家開賣10款零碳髮品。響應世界地球日，即日起至5/15，凡於「全家行動購」購買歐萊德零碳髮品，可享69折超值優惠。

▲限時於「全家行動購」購買歐萊德零碳髮品，可享69折超值優惠。（圖／全家提供）
▲限時於「全家行動購」購買歐萊德零碳髮品，可享69折超值優惠。（圖／全家提供）
🟡THERMOS送120杯免費咖啡
膳魔師THERMOS 響應世界地球日中山區復興南路一段的膳魔師環保咖啡館將於4/22（一）世界地球日當日免費提供120杯公平貿易咖啡，消費者僅需自帶環保杯即可免費兌換美味的咖啡飲品

並且歡慶創立120週年，推出限量典藏商品，1960年代具代表性的歐普藝術菱格紋印花復刻於三款經典人氣商品上，分別有600ml及945ml容量的真空保溫瓶與1800ml燜燒提鍋，以質感沉穩的墨綠色調搭配膳魔師極為經典的款式設計，符合多元族群的使用需求！週年復刻版組合，一次包含三款經典保溫瓶罐，更加贈限量品牌手提袋。

▲THERMOS 膳魔師120週年經典復刻版保溫瓶限量上市。（圖／業者提供）
▲THERMOS 膳魔師120週年經典復刻版保溫瓶限量上市。（圖／業者提供）

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