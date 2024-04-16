《不夠善良的我們》林依晨演心機女過癮！自曝媽媽盼她退出演藝圈
41歲的「零負評女神」林依晨，出道22年笑擁兩座金鐘獎，從袁湘琴到程又青，一次又一次樹立偶像劇裡的經典角色，成為影迷中無法抹去的青春記憶，這次她在電視劇《不夠善良的我們》裡飾演心機女，破壞賀軍翔與許瑋甯的戀情，大膽突破以往形象，成為帶著灰暗色彩的「第三者」。林依晨很享受這過程的轉變，她接受大陸媒體《一条視頻》專訪，坦言不想當每天待在家裡的賢妻良女，很喜歡去冒險挑戰，甚至自認不算孝順，因為媽媽一直希望她退出演藝圈，但她還是很熱愛演藝事業，想要挑戰更豐富的女性角色，對人生有所堅持。
記者江芷稜／綜合報導
林依晨在兩岸都有高人氣，《不夠善良的我們》開播後，台灣收視率節節高升，大陸豆瓣評分也一路暴漲至9.0分，登上熱門影視第一名。她表示自己非常熱愛冒險，過去陷在可愛、傻白甜的偶像劇女主角狀態太久，害怕不能接到成熟的角色，會有等不到的恐懼感，「在適當的時機點，這個角色（簡慶芬）來到了我的面前，太過癮了，我一定要演」！
揮別可愛甜心的角色，林依晨在新戲裡詮釋一個勇於爭取目標的人，內心陰暗處、猜忌的色彩重很多，導演要求她扮演女主角時要哼唱《天鵝湖》的曲調，在初期可能很輕快，經過10幾年婚姻後，變成嘴裡哼著變調的《天鵝湖》、手裡熬著著毒藥的少婦。
她認為2011年的電視劇《我可能不會愛你》是個臨界點，隨著年紀漸長轉型為輕熟女，結婚生子後更多了妻子、母親的角色，讓她覺得能詮釋的角色變得豐富多變，自己也想成為製作人，去探討很多亞洲婦女背後的議題，包括難以啟齒的性，「我們認真地討論這些事，女性的角色會有更多可能性，可以當大齡剩女、可以創業，對我來說很樂見這樣的狀態」。
「我學會了慢，不要有過多期待」，過去的林依晨是一個工作狂，一年裡排滿11個月工作，聽到鬧鐘絕不會賴床，拍古裝幾天幾夜沒睡覺，遑論與家人相處，但有了小生命之後，工作與生活比重完全相反，開始享受跟女兒一起躺在床上賴床、說床邊故事，和小孩哼哼抱抱，「那種很幸福的感覺，在以前急躁的生活裡是感受不到的」。
對於外界過多的標籤，林依晨淡然處之，不急於去撕掉它，她笑說大家眼裡的賢妻良母都在家裡，但自己還是大多時間在工作，「你說孝順嗎？沒有啊，我媽媽一直希望我退出演藝圈，但是我一直沒退出，我還是有自我堅持的部分」，至今她依舊熱愛冒險，喜歡游泳、跟著老公學潛水，在水裡只聽見自己的呼吸、心跳聲，更專心跟自己相處，「我很珍惜、享受現在的狀態，變老是必然的，但那也是變豐富的同義詞」。
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