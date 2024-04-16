NBA附加賽17日開打！季後賽完整名單出爐　對戰賽程、轉播懶人包

NBA附加賽／勇士何以淪落如此地位？Kerr：季初嘴綠和K湯心態不對

▲勇士主帥Steve Kerr認為，Draymond Green和Klay Thompson兩名王朝功臣沒能端正心態、找到專注力是造成勇士本季狀態不佳的一個原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主帥Steve Kerr認為，Draymond Green和Klay Thompson兩名王朝功臣沒能端正心態、找到專注力是造成勇士本季狀態不佳的一個原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士本賽季屢次深陷險境，如今他們以46勝36敗的戰績進入附加賽，必須連拿2勝才能取得季後賽門票。今年開季一度只有19勝24敗的糟糕表現，是讓勇士掉入泥沼的重要原因。談到那一個時期，勇士主帥Steve Kerr認為，「嘴綠」Draymond Green和「K湯」Klay Thompson兩名王朝功臣當時沒能端正心態、找到專注力是導致他們狀態不佳的一個原因，不過所幸他們後續迅速調整，球隊才能回歸正軌。

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去年勇士在首輪被洛杉磯湖人給淘汰出局時，Kerr直言他們「不是一支冠軍球隊」，否則應該能贏下那個系列賽。但去年休賽季勇士並未在季後賽進行有積極意義的補強，而是相信球隊能找回化學反應，就如同2022年那樣。

但結果卻不如想像那般美好，勇士去年開季先後經歷了Draymond Green失控的場上暴力行為，以及Klay Thompson狀態糟糕、沒有紀律性的隨意出手，年輕球員不滿上場時間和發揮空間，球隊內部的化學反應被破壞，花了很長一段時間重建。

當談到開季19勝24敗的時期時，Kerr坦言Green和Klay當時並沒有端正心態，「他們和Stephen Curry、Andre Iguodala一樣都是名人堂球員、是這支團隊的基礎。當然我們還有很多出色的冠軍球員，像是Andrew Wiggins和Kevon Looney，他們也同樣為團隊作出了巨大貢獻．．．但這是Steph、Klay和Draymond的球隊。 在賽季的前半段，他們倆在情緒和精神上都不對，一旦他們轉變心態，也就影響了整支球隊。」

▲勇士西區排第10要打附加賽！Draymond Green：我不在乎排名。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green在禁賽回來後安分守己，在攻防兩端展現自己的競爭力，讓勇士最終得以打進附加賽。（圖／美聯社／達志影像）
Thompson季中一度接受了替補球員角色，而Green則在禁賽回來後安分守己，在攻防兩端展現自己的競爭力，勇士最終得以重新振作，以46勝的戰績進入到附加賽。

Green毫無疑問是勇士除了Curry之外的另一個核心，他作為「中繼站」的快速處理球，以及防守端的補位和協防意識，都是這支球隊不可或缺的。Thompson則是這支球隊的第二進攻選擇，同時他也是側翼重要的防守資源。勇士想要在附加賽突圍，少不了兩人的發揮。

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