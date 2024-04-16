NBA附加賽／勇士何以淪落如此地位？Kerr：季初嘴綠和K湯心態不對

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但結果卻不如想像那般美好，勇士去年開季先後經歷了Draymond Green失控的場上暴力行為，以及Klay Thompson狀態糟糕、沒有紀律性的隨意出手，年輕球員不滿上場時間和發揮空間，球隊內部的化學反應被破壞，花了很長一段時間重建。
當談到開季19勝24敗的時期時，Kerr坦言Green和Klay當時並沒有端正心態，「他們和Stephen Curry、Andre Iguodala一樣都是名人堂球員、是這支團隊的基礎。當然我們還有很多出色的冠軍球員，像是Andrew Wiggins和Kevon Looney，他們也同樣為團隊作出了巨大貢獻．．．但這是Steph、Klay和Draymond的球隊。 在賽季的前半段，他們倆在情緒和精神上都不對，一旦他們轉變心態，也就影響了整支球隊。」
Thompson季中一度接受了替補球員角色，而Green則在禁賽回來後安分守己，在攻防兩端展現自己的競爭力，勇士最終得以重新振作，以46勝的戰績進入到附加賽。
Green毫無疑問是勇士除了Curry之外的另一個核心，他作為「中繼站」的快速處理球，以及防守端的補位和協防意識，都是這支球隊不可或缺的。Thompson則是這支球隊的第二進攻選擇，同時他也是側翼重要的防守資源。勇士想要在附加賽突圍，少不了兩人的發揮。
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