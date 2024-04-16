蹦闆找「29位被害人」擬訴狀加告1罪！嗆游否希：有機會吃8年牢飯
直播主「蹦闆」先前拍攝影片踢爆網紅游否希在「一番賞」遊戲藏籤，詐騙粉絲錢財，鬧得沸沸揚揚，雙方互告暫時收場。不過在事件平息一陣子之後，蹦闆近日開直播跟網友們分享事件的最新進度，表示「律師已經擬好訴狀，實體店面加上網路抽獎，一共找到了29位被害人出面。」蹦闆也透露將會自掏腰包找律師提告游否希，放話嗆聲「敢嘴臭我就陪你們玩到底！」
記者洪生儒／綜合報導
網紅游否希在「一番賞」遊戲中涉嫌藏籤詐騙粉絲錢財，蹦闆後來拍片揭露這件事，引起廣大網友的關注跟討論，而蹦闆也在近日透過直播跟粉絲們分享他收到桃園分局的通知書，並表示游否希以「恐嚇取財」對他提出告訴，讓蹦闆氣炸直呼，「不知道跑去哪躲！我根本一毛錢都沒拿到」，並透露目前整個詐欺事件的流程還在跑，已經有29位被害人現身，他為了替大家平反，決定自掏腰包聘請2位律師。
此外，蹦闆也表示，已經擬好刑事訴狀，指控游否希、夾娃娃機店長和助理「自民國113年2月起，以3人以上，共同實施詐術為手段，組成具有持續性且牟利性之結構性犯罪組織之詐欺犯罪集團，共同意圖為自己不法之所有」，並且提告加重詐欺和組織犯罪。蹦闆指出，如果成立，游否希等人就有機會吃上8年以上的牢飯。
而對於游否希對他提告一事，蹦闆則瀟灑表示，「我不會去開庭，我不相信檢察官會起訴」，接著嗆聲游否希「你們繼續不要和解、繼續說你們沒有錯，我這裡證據確鑿，絕對弄你們弄到死，你們敢嘴臭我跟你們玩到底！」最後，蹦闆也再次跟游否希喊話，希望游否希可以敢做敢當，「我跟你沒恩怨也沒針對你，你只要把騙到的錢還粉絲，我也不會有任何追究，也不會跟你討錢」。
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