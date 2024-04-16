特企／毛小孩也面臨食安危機！「這樣做」降低中毒風險
近期食安事件層出不窮，從寶林茶室事件到知名上市餐飲集團，消費者人心惶惶，而除了人之外，在這寵物飼養率逐年增長的時代，毛小孩也可能會面臨食安危機，有寵物醫療服務業者表示寵物食品在製造生產、後續保存中若產生毒素或有毒物質，寵物食用後可能會造成急性或慢性中毒、消化問題、免疫系統受損等等，最嚴重甚至會有生命危險，因此呼籲除了飼主平時應多加注意食品成分來源、做好食品保存，也期望寵物食品業者加強對產品的安全性測試，共同為毛小孩的健康把關。
寵物食品涵蓋乾糧/乾飼料、罐頭、零食、鮮食、潔牙骨、保健品…等，根據台灣經濟研究院調查，寵物飼主平均每年花在1隻寵物的日常費用為2萬8081元，寵物食品就占了41%，由於市面上的寵物食品品質參差不齊，寵物醫療服務業者-抱抱生醫營運長 許育齊建議飼主在挑選寵物食品上要多加注意來源及成分標示，乾飼料建議挑選知名具規模、商譽良好且有通過國際認證的品牌，鮮食則需避開寵物不可食用的食材及不能加調味料。
除此之外，也建議飼主盡量不要餵食隔夜食物，隔夜食物易受到細菌和其他微生物污染，尤其是在室溫下存放的情況下，這些細菌可能會產生毒素，可能會造成細菌性中毒、化學性中毒或毒素傷害，另外乾飼料若保存環境或密閉性不好，就有黃麴毒素產生的風險，黃麴毒素具有肝臟毒性，是對任何動物(包括人)都能造成傷害，飼主也要隨時注意寵物進食後的狀況，若有發現異常情況應盡速與獸醫師進行診斷，並定期為毛小孩進行健康檢查。
寵物食安問題已成為許多人關注的議題，許育齊進一步說明：「寵物食品中的毒素和有害物質可能來自多個來源，包括食品成分的污染、添加物的使用以及生產過程中的錯誤，這些有害物質可能會對寵物的健康產生嚴重影響，包括急性或慢性中毒、消化問題、免疫系統受損等，因此寵物食品的動物安全性測試十分重要，呼籲寵物食品企業應加強對產品的安全性測試，共同為毛小孩的健康把關。」