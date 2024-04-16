小薰才爆分手鄭人碩！苦勸白癡公主別因戲生情：眼睛要張開
恐怖片《鬼天廈》今（16）日舉行首映會，導演謝志文、編劇路邊攤，率領眾演員黃瀞怡（小薰）、陳妤、潘君侖、戴平雅（白癡公主）、鄭茵聲、高慧君、游書庭出席。小薰與鄭人碩才澄清分手傳聞，今日再「苦勸」片中情同姊妹的白癡公主：「眼睛要張開，女人要多愛自己！」不要因為拍戲就生情。
記者黃雅琪／台北報導
白癡公主首度主演電影，坦言不太敢看自己演出的畫面：「我怕大家覺得說，啊妳就演這樣喔！」提到未來如果跟帥哥演感情戲的話怎麼辦？白癡公主笑說會質疑對方：「我會害羞說，蛤你真的敢跟我喇舌喔！」但旁邊的人都勸她，說不定拍著拍著就找到另一半了。
小薰與白癡公主在片中一起演出性工作者，兩人情同姊妹，私底下也拍出好感情；「前輩」小薰與鄭人碩因為拍攝電影《寒單》結緣，交往4年多曾傳出分手又澄清仍在一起，被問到「因戲生情」這件事，小薰苦勸：「妳要確定捏！眼睛要張開，（什麼意思？）不要一昧的愛人，女人要多愛自己，（妳有被愛的感覺嗎？）我有喔！天天喔！」語重心長談起愛情觀，令現場媒體驚呼連連。
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