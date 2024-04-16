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小薰才爆分手鄭人碩！苦勸白癡公主別因戲生情：眼睛要張開

▲小薰（左）曾傳出與鄭人碩分手，後澄清還在一起，她苦勸白癡公主（右）不要太容易因戲生情：「眼睛要張開。」 （圖／華映）
▲小薰（左）曾傳出與鄭人碩分手，後澄清還在一起，她苦勸白癡公主（右）不要太容易因戲生情：「眼睛要張開。」 （圖／華映）

記者黃雅琪／台北報導

恐怖片《鬼天廈》今（16）日舉行首映會，導演謝志文、編劇路邊攤，率領眾演員黃瀞怡（小薰）、陳妤、潘君侖、戴平雅（白癡公主）、鄭茵聲、高慧君、游書庭出席。小薰與鄭人碩才澄清分手傳聞，今日再「苦勸」片中情同姊妹的白癡公主：「眼睛要張開，女人要多愛自己！」不要因為拍戲就生情。

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▲小薰在《鬼天廈》中演出性工作者。（圖／華映）
▲小薰在《鬼天廈》中演出性工作者。（圖／華映）
▲小薰（左）、白癡公主在《鬼天廈》中扮私娼命運多舛，電影取材自「台北猛鬼大樓」19死火災慘案。（圖／華映）
▲小薰（左）、白癡公主在《鬼天廈》中扮私娼命運多舛，電影取材自「台北猛鬼大樓」19死火災慘案。（圖／華映）
白癡公主首度主演電影，坦言不太敢看自己演出的畫面：「我怕大家覺得說，啊妳就演這樣喔！」提到未來如果跟帥哥演感情戲的話怎麼辦？白癡公主笑說會質疑對方：「我會害羞說，蛤你真的敢跟我喇舌喔！」但旁邊的人都勸她，說不定拍著拍著就找到另一半了。

▲小薰（左）擔任「2023世界民族電影節」宣傳大使，談與鄭人碩結婚可能性。（圖／海鵬、風起娛樂）
▲小薰（左）與鄭人碩因拍戲結緣。（圖／海鵬、風起娛樂）
小薰與白癡公主在片中一起演出性工作者，兩人情同姊妹，私底下也拍出好感情；「前輩」小薰與鄭人碩因為拍攝電影《寒單》結緣，交往4年多曾傳出分手又澄清仍在一起，被問到「因戲生情」這件事，小薰苦勸：「妳要確定捏！眼睛要張開，（什麼意思？）不要一昧的愛人，女人要多愛自己，（妳有被愛的感覺嗎？）我有喔！天天喔！」語重心長談起愛情觀，令現場媒體驚呼連連。

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