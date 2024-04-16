中國AI服務夯！百度宣布聊天機器人「文心一言」突破2億用戶
中國聊天機器人市場日益競爭，中國搜索引擎巨頭百度於週二（16日）宣布，其旗下聊天機器人「文心一言（Ernie Bot）」的用戶數已突破2億，在2024百度AI開發者大會上，創辦人兼執行長李彥宏稱AI正在帶來一場創新的浪潮，「未來的應用程式開發將變得像拍短片一樣簡單」。
國際中心楊智傑／綜合報導
百度日前召開2024百度AI開發者大會，創辦人兼執行長李彥宏在會上宣布，旗下聊天機器人「文心一言」自2023年3月16日發布以來，僅用了1年又1個月的時間就達到了用戶突破2億里程碑，且服務的企業客戶數也達到了8.5萬，這顯示文心一言在中國聊天機器人市場的巨大成功，以及其在百度AI戰略中的重要地位。
李彥宏表示，AI正在帶來一場創新的浪潮，未來的應用程式開發將變得像拍短片一樣簡單，讓每個人都能成為開發者。此前，李彥宏告訴分析師，百度也開始透過文心一言賺錢，例如本身利用AI改善廣告服務，並協助其他公司建立自己的模型，在第四季度賺進數億人民幣收入。
然而，百度的股價在這則消息公布後出現了下跌，截至當天早上11點07分，股價暫報94.95港元，跌幅達到1.86%。這可能反映了投資者對於百度AI業務的未來前景存在一定的擔憂或不確定性。
在中國，生成式AI服務仍得先經官方發放核准才可由中國企業推動，文心一言是第一個中國本土開發的聊天機器人服務，雖發表於2023年3月，但直到該年8月才獲得公開發行許可，是北京政府批准的首批8個AI聊天機器人之一。