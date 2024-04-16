辦公室主任罵官員挨批 涂權吉回應了：已對言行用詞不當教育
立法院會衛環委員會昨天進行專報，國民黨立委涂權吉提案，要求衛福部長薛瑞元撰寫檢討報告，衛福部官員在休息之際欲找涂權吉說明，辦公室主任卻開罵「任何臨時提案都先通過我」，高分貝讓在場主席、立委、官員與議事人員側目。對此，涂辦稍早發布聲明，直指是因為衛福部將遭塗改的提案文字遞來，助理才高聲制止官員，「將針對團隊助理言行用詞有所不當之處為此教育」。
記者林怡昕／台北報導
涂辦還原事發經過，當日中午召委王育敏處理臨時提案時，衛福部表示部分文字難以接受，要求可否修正，衛福部官員隨後將其自擬的修正提案說明送來，涂權吉親看後認為可以接受，即簽字請衛福部送回委員會處理後，前往其他行程會議。
涂辦聲明續指，下午3時許，助理告訴涂權吉，衛福部通知本案又有疑難，不願依照原本中午時雙方均已同意之文字遵行，涂權吉便指示助理，重點還是要請衛福部誠心檢討提出報告，引言文字等請衛福部先與辦公室主任確認斟酌，再由助理向本席說明最終版本即可。
涂辦聲明也說，孰料稍晚涂權吉返回委員會現場處理時，或因事前溝通不良，衛福部官員仍欲直接將本席中午已同意，但又再遭塗改之提案文字遞來，助理一時心急，方高聲制止官員，表示應先由他閱覽後，再向涂權吉報告修正概梗。
涂辦聲明提到，各界對涂權吉國會問政與人員管理之指教，均尊重砥礪，但涂權吉也針對團隊助理言行用詞有所不當的地方為此教育，日後將持續策進團隊，為地方發聲，為國家服務。