媽媽努力抗癌5年！歐陽妮妮淚崩告白「會一直陪著妳」惹哭傅娟
隨著歐陽娜娜到中國發展，媽媽傅娟和姊姊歐陽妮妮也跟著到當地上實境節目《是女兒是媽媽》，傅娟近來在節目上透露，40歲那年她被診斷罹患子宮頸癌，花費了5年時間調養，提及此事，歐陽妮妮和歐陽娜娜也忍不住在鏡頭前淚崩。
記者吳昕蓓／綜合報導
在節目上，歐陽妮妮扮演6歲時的自己，打電話給傅娟，「妳一邊要照顧我跟娜娜，一邊又要工作，其實我心裡面都很清楚知道，只是那時候我不太知道怎麼表達，然後我要跟妳說，我們都會一直陪在妳身邊、一直都還很愛妳，希望妳可以永遠健康快樂。」
傅娟聽到歐陽妮妮的真情告白忍不住落淚，「我覺得我的人生很幸運，好幸運生了妳。我會是妳永遠的後盾，做什麼事情媽媽都支持你。」歐陽妮妮也泣不成聲回應：「我也很幸運有妳當我的媽媽，我希望我以後也可以像妳一樣，對我的小孩，我想要成為跟妳一樣的媽媽」。
傅娟透露，作為媽媽她一直以來都只注意著歐陽妮妮人生的高低潮，卻忘了自己，「我都忘了我的低潮對她來說是一件很重要的事」，她也感動表示，覺得自己非常幸運，「因為我的女兒都很愛我」。
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