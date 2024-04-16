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比汪小菲更甜！大S與具俊曄電梯玩自拍　「花式擁抱」羨煞旁人

▲具俊曄（左）和大S每次出門都會在電梯裡合影，互動相當甜蜜。（圖／翻攝自《脫掉鞋子恢單4Men》節目）
▲具俊曄（左）和大S每次出門都會在電梯裡合影，互動相當甜蜜。（圖／翻攝自《脫掉鞋子恢單4Men》節目）

記者江芷稜／綜合報導

大S（徐熙媛）和韓國歐巴具俊曄放閃不手軟，睽違20年的舊愛重逢，再婚2年依舊是蜜月期，具俊曄最近上韓國節目《脫掉鞋子恢單4Men》受訪，坦言兩人感情好到不行，每次外出時都會在電梯擁抱自拍，留下兩人甜蜜合影，作為這段婚姻的見證，一系列照片遠多於汪小菲微博裡和未婚妻Mandy曼蒂的合照，曬恩愛似乎更勝一籌。

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▲大S和韓星具俊曄閃婚，讓S媽嚇了一大跳。（圖／擷取自IG barbiehsu.fp）
▲大S（左）和韓星具俊曄結婚2年，感情依舊很甜蜜。（圖／擷取自IG barbiehsu.fp）
▲汪小菲（左）和未婚妻Mandy在韓國旅行曬恩愛，被認為是要跟大S、具俊曄別苗頭。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）和未婚妻Mandy在韓國旅行曬恩愛，被認為是要跟大S、具俊曄別苗頭。（圖／汪小菲微博）
具俊曄在節目上表示，和大S關係很好，夫妻結婚以來從不吵架，平時會一起追韓劇，如果大S餓了，自己就會煮拉麵給她吃，如果出外約會就會在電梯裡留下合影紀念，生活裡充滿儀式感，公布的照片就是這樣來的。近年鮮少露臉的大S，在照片裡笑容燦爛，顯得青春洋溢，還對具俊曄展示了摟肩、雙手抱等「花式抱法」，甜蜜之情溢於言表。

▲具俊曄和大S展示各種電梯裡擁抱合照合影，讓粉絲相當羨慕。（圖／翻攝自《脫掉鞋子恢單4Men》節目）
▲具俊曄和大S展示各種電梯裡擁抱合照合影，讓粉絲相當羨慕。（圖／翻攝自《脫掉鞋子恢單4Men》節目）
具俊曄透露，大S非常感性，經常對他說「我愛你」，最令他感動的是她曾說「謝謝你跟我結婚」，在大S身上學到了愛人，自己也會跟媽媽告白「我愛你」，母子關係變得緊密，具俊曄認為媽媽很疼愛大S的原因，正是因為她了解兒子現在很幸福。聽完他的描述，現場嘉賓都露出羨慕神情，對這對神仙眷侶的感情相當佩服。

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