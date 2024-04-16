比汪小菲更甜！大S與具俊曄電梯玩自拍 「花式擁抱」羨煞旁人
大S（徐熙媛）和韓國歐巴具俊曄放閃不手軟，睽違20年的舊愛重逢，再婚2年依舊是蜜月期，具俊曄最近上韓國節目《脫掉鞋子恢單4Men》受訪，坦言兩人感情好到不行，每次外出時都會在電梯擁抱自拍，留下兩人甜蜜合影，作為這段婚姻的見證，一系列照片遠多於汪小菲微博裡和未婚妻Mandy曼蒂的合照，曬恩愛似乎更勝一籌。
記者江芷稜／綜合報導
具俊曄在節目上表示，和大S關係很好，夫妻結婚以來從不吵架，平時會一起追韓劇，如果大S餓了，自己就會煮拉麵給她吃，如果出外約會就會在電梯裡留下合影紀念，生活裡充滿儀式感，公布的照片就是這樣來的。近年鮮少露臉的大S，在照片裡笑容燦爛，顯得青春洋溢，還對具俊曄展示了摟肩、雙手抱等「花式抱法」，甜蜜之情溢於言表。 具俊曄透露，大S非常感性，經常對他說「我愛你」，最令他感動的是她曾說「謝謝你跟我結婚」，在大S身上學到了愛人，自己也會跟媽媽告白「我愛你」，母子關係變得緊密，具俊曄認為媽媽很疼愛大S的原因，正是因為她了解兒子現在很幸福。聽完他的描述，現場嘉賓都露出羨慕神情，對這對神仙眷侶的感情相當佩服。 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道