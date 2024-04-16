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銀樓金價衝9630元！專家點出「神秘東方力量」助漲　示警先等拉回

▲國際金價持續飆漲，專家點出有5大因素支撐，尤其是神秘東方力量，建議短線可部分獲利了結，拉回再進場佈局。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲國際金價持續飆漲，專家點出有5大因素支撐，尤其是神秘東方力量，建議短線可部分獲利了結，拉回再進場佈局。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

中東緊張局勢，激發避險需求，國際金價不斷創新高，每盎司一度衝上2431.29美元，銀樓飾金賣出牌告價今（16）日飆漲到每錢新台幣9630元，台銀黃金存摺賣出價同樣大漲，每公克一度來到2513元新高。專家也點出金價飆漲的5大因素，尤其「神秘東方力量」造成供需失衡，雖然戰事未歇，金價「易漲難跌」，市場看好金價可能衝上2500美元，甚至更高，但短線已到嚴重超漲區，建議可部分先獲利了結，等拉回再進場布局。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，金價飆漲主要是長期供需不均衡所致，供給很少，需求卻很大，尤其中國一直在收購黃金，美中貿易戰開打後，中國不願持有美債，寧可不要利息，策略性握有黃金，外匯儲備採取「騰籠換鳥」策略，所謂「龍」就是「美元」，「鳥」就是「黃金」，目前看來，只要美中貿易、科技衝突未止，美對中國持續施壓，中國也不會示好，中國會持續買進黃金，也因為這「神秘東方力量」一直存在，導致黃金市場供需失衡，推升金價走揚。

除了「神秘東方力量」之外，陳有忠認為，還有4大因素支撐金價走揚，首先，黃金是美元最佳保單，大家怕美元漲過頭，會不會回跌，通常就會買黃金來避險，因為長期美元與黃金就是抵換關係；二、黃金的機會成本是利息，既然美國不會再升息，未來會降息，黃金就比較有利可圖；三、地緣政治緊張，黃金就是傳統的避險工具；四、看來今年通膨仍難解，買黃金可抗通膨。

陳有忠說，可遇見的未來中國發展「一帶一路」要跟美抗衡，在這種策略政策下，中國要發展國際債，外債比例占債務也在攀升，先進國家外債比例都3、4成以上，持有黃金儲備前3名國家包括美國、義大利及法國，這3個國家黃金占外匯儲備都有6成以上，中國還不到5成，黃金可說是外債的履約保證，若未來要增加國際債券的發行，沒相對應黃金儲備，沒人敢買你的債券，因此，未來中國勢必會持續增持黃金儲備，可是黃金開採是較困難的，也是導致黃金市場長期供需失衡的原因。

即便中東戰事未止，金價「易漲難跌」，市場目標價有的都已上調到2500美元，甚至更高，但陳有忠不建議追高，金價短線已來到嚴重超漲區，建議部分可先利了結，等拉回至2300美元以下或2250美元再進場布局。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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