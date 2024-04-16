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孫藝珍來台住台北漢來飯店　「沒住總統套房」原因、一晚訂價曝光

▲孫藝珍來台參加活動，因為下榻飯店時還於IG發照片貼文，被看出原來入住的飯店即是去年10月開始試營運的台北漢來大飯店。（圖／翻攝孫藝真IG）
▲孫藝珍來台參加活動，因為下榻飯店時還於IG發照片貼文，被看出原來入住的飯店即是去年10月開始試營運的台北漢來大飯店。（圖／翻攝孫藝真IG）

記者葉盛耀/綜合報導

南韓女神孫藝珍因演出《愛的迫降》演藝事業再攀高峰，還和男神玄彬修成正果，今（16）日孫藝珍來台出席代言活動，因為是首度訪台，一舉一動讓台灣粉絲們關注。女神數小時前剛於社群平台IG發文感謝台灣如此歡迎她，因發文照片還有飯店LOGO，立刻被網友神出女神下榻的就是台北漢來飯店，瞬間引起騷動。

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台北漢來飯店是由有「高雄飯店南霸天」稱號的高雄漢來飯店，於去年10月揮軍北上斥資近60億，打造出的五星級飯店，裡頭共有425間客房、6間餐廳，其中「島語自助餐廳」更是人氣吃到飽餐廳，一位難求。飯店較特殊的設施包含可容納1,200人的國際宴會廳，還有全台唯一天空森林戶外禮堂，並有個號稱來入住一定要拍照打卡的戶外無邊際游泳池。

▲台北漢來大飯店共有425間客房，與6間餐廳，特殊設施則有超美的無邊際游泳池與戶外禮堂。（圖／台北漢來飯店提供）
▲台北漢來大飯店共有425間客房，與6間餐廳，特殊設施則有超美的無邊際游泳池與戶外禮堂。（圖／台北漢來飯店提供）
據悉，此次孫藝珍入住的並非總統套房，台北漢來飯店表示，「總統套房之外，飯店內還有同樣最高等級的皇家套房，兩種房型都還有一些小細節尚在微調當中，因此還未開放入住，也還未有一般民眾見過，所以孫藝珍這次下榻的可以說是比總統套房、皇家套房再下來一、兩階的豪華套房。」另外還有與總統套房一樣在26樓的貴賓套房，但因爲屬於多人可入住的連通房，不適合孫藝珍單人入住。

豪華套房位在飯店的7樓到25樓，每個房間規格佔地為18坪，附獨立客廳及65吋電視，衛浴空間規劃雙洗手台，還有大面落地窗採光明亮，每晚訂價2萬5千元。據悉，因為孫藝真行程滿檔，也還沒有提出要去其他餐廳、設施或特殊需求，台北漢來飯店還補充提到看到孫藝珍本人的感想：「真的非常漂亮！」似是難掩興奮。

▲孫藝真住的是台北漢來飯店的豪華套房，每晚訂價2萬5千元。（圖／台北漢來飯店提供）
▲孫藝珍住的是台北漢來飯店的豪華套房，每晚訂價2萬5千元。（圖／台北漢來飯店提供）
▲豪華套房有大面落地窗，採光明亮。（圖／翻攝台北漢來飯店官網）
▲豪華套房有大面落地窗，採光明亮。（圖／翻攝台北漢來飯店官網）
如果粉絲有興趣想跟女神一樣入住台北漢來飯店，要住較低階的房型與最優惠划算的價格，目前建議選擇「春饗假期住房專案」 每晚房價為7956元起，優惠日期為即日起至5月31日。專案內容包含島語自助式早餐，客房迎賓點心及免費使用客房Mini bar (酒精性飲品另外計費)、免費使用健身房與露天游泳池。還額外贈送漢來美食餐飲折抵券2000元。


孫藝珍（也譯為孫藝真）小檔案

本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子

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