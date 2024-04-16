孫藝珍來台住台北漢來飯店　「沒住總統套房」原因、一晚訂價曝光

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據悉，此次孫藝珍入住的並非總統套房，台北漢來飯店表示，「總統套房之外，飯店內還有同樣最高等級的皇家套房，兩種房型都還有一些小細節尚在微調當中，因此還未開放入住，也還未有一般民眾見過，所以孫藝珍這次下榻的可以說是比總統套房、皇家套房再下來一、兩階的豪華套房。」另外還有與總統套房一樣在26樓的貴賓套房，但因爲屬於多人可入住的連通房，不適合孫藝珍單人入住。
而豪華套房位在飯店的7樓到25樓，每個房間規格佔地為18坪，附獨立客廳及65吋電視，衛浴空間規劃雙洗手台，還有大面落地窗採光明亮，每晚訂價2萬5千元。據悉，因為孫藝真行程滿檔，也還沒有提出要去其他餐廳、設施或特殊需求，台北漢來飯店還補充提到看到孫藝珍本人的感想：「真的非常漂亮！」似是難掩興奮。
如果粉絲有興趣想跟女神一樣入住台北漢來飯店，要住較低階的房型與最優惠划算的價格，目前建議選擇「春饗假期住房專案」 每晚房價為7956元起，優惠日期為即日起至5月31日。專案內容包含島語自助式早餐，客房迎賓點心及免費使用客房Mini bar (酒精性飲品另外計費)、免費使用健身房與露天游泳池。還額外贈送漢來美食餐飲折抵券2000元。
孫藝珍（也譯為孫藝真）小檔案
本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子