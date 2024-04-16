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金鐘女星曾激吻許光漢！自爆《全明星》鮮肉「頻繁進出」愛巢

▲金鐘女星陳妤曾拍戲激吻許光漢，自爆與《全明星》潘君侖拍出好感情，男方頻繁進出她家。（圖／華映）
▲金鐘女星陳妤曾拍戲激吻許光漢，自爆與《全明星》潘君侖拍出好感情，男方頻繁進出她家。（圖／華映）

記者黃雅琪／台北報導

《鬼天廈》導演謝志文，今（16）日率領眾演員黃瀞怡（小薰）、陳妤、潘君侖、戴平雅（白癡公主）、鄭茵聲、高慧君、游書庭出席首映會。陳妤曾與男神許光漢在《戀愛沙塵暴》中激吻、獲金鐘新進演員獎，這回與潘君侖在片中也有多場對手戲，她爆料潘君侖私下會送她回家，甚至還見過陳妤的家長，遭小薰笑虧兩人有可能來電。

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▲潘君侖（左）與陳妤在《鬼天廈》中，攜手追查大樓內的靈異事件。（圖／華映）
▲潘君侖（左）與陳妤在《鬼天廈》中，攜手追查大樓內的靈異事件。（圖／華映） 
陳妤在片中飾演「通靈少女」，她與被鬼附身的「保全」潘君侖有多場精采對手戲；潘君侖坦言，為了排戲都會去陳妤家對戲，兩人還開玩笑說：「像情人（一樣的關係）！」陳妤接著說：「我有說要公開嗎？」但她最後老實說，自己和潘君侖沒有來電，覺得潘君侖就像「小狗狗」一樣。

▲高慧君忍甲狀腺眼疾演出《鬼天廈》。（圖／華映）
▲高慧君忍甲狀腺眼疾演出《鬼天廈》。（圖／華映）
高慧君2021年出現甲狀腺功能低下，並引發眼睛斜視等病狀，經過開刀救治後幾乎停工。原本她想辭演《鬼天廈》，她坦白跟導演說狀況不佳，可能短期內不會痊癒，但導演卻開玩笑說：「正好適合角色！」這樣剛好不用做特殊化妝。高慧君坦言：「當時有想過可能不會好，找不到適合的工作，但還是告訴自己不要有壓力。」《鬼天廈》4月19日在台上映。

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