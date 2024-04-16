李亦伸專欄／NBA季後賽將開打！東區第二種子尼克　會幹什麼大事

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但尼克教練Tom Thibodeau永遠是個不折不扣瘋子，他的執教生命只有全力以赴，拚命贏下每一場比賽，永不放棄。
我喜歡湯姆教練(Tom Thibodeau)過人競爭性格，他從不考慮太多，從練球、準備、比賽計畫、賽後檢討、針對每個細節，永遠一絲不苟。
我更喜歡尼克老大Jalen Brunson超級競爭力和百搭球風。
2022年7月，當尼克為Jalen Brunson送上四年1.04億美元合約，前ESPN球評「小范」Jeff Van Gundy做了這樣評論，「尼克將會非常非常快樂，因為他們搶下Jalen Brunson」。
小范曾執教尼克，後來在ESPN擔任球評，我喜歡小范的評述分析，他從不譁眾取寵，不以創造網路聲量取勝，不噴口水。小范的球評、分析風格是：洞見未來，思維寬闊，判讀精準，他最常從球員能力、天賦和融合性出發，為球員找到定位，給球隊提出針砭。
分析比賽、過程、細節，小范抓得住重點，真的超有一套。我也看不懂一年前ESPN為何會栽掉小范，留下一堆口水，迎合並滿足網路聲量文化。
Jalen Brunson尼克生涯第一季場均24分(2022-23)，生涯最高，尼克47勝35敗爬上東區第五種子。
今年Jalen Brunson場均28.7分，打得就像個年度MVP，尼克戰力再攀升，50勝32敗搶下東區第二種子。
這年頭NBA要看關鍵球、超凡單打、精湛一對一，更重要的是還能影響比賽和左右勝負，只有兩個球員，第一個是今年雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander，第二個就是Jalen Brunson。
188公分Jalen Brunson第二輪選秀出身，兩年前在達拉斯獨行俠（小牛）還沒有得到肯定身價，過去兩年Jalen Brunson已經用紮實表現和實力、數據、帶隊能力、超級比賽影響力，向世人證明他的能力。
小范看得一清二楚，他是先知，卓越看法和球員點評，現在看起來格外諷刺。ESPN為何會炒掉小范?讓人大惑不解，獨行俠為什麼堅持不給Jalen Brundon一分四年6800萬美元合約，現在再說什麼也於事無補。
獨行俠現在非常滿足Kyrie Irving開外掛，為球隊帶來的比賽紅利和贏球趨勢。
尼克選擇、押賭Jalen Brunson非常快樂成功，獨行俠最終賭Kyrie Irving，今年下半季也得到完美報酬，獨行俠正期待今年季後賽能顛覆西區，創造獨行俠新世代。
回到今年季後賽焦點，湯姆教練只想著贏球，但接下來尼克第一輪不是打熱火就是對上76人，情況很難樂觀。
跟熱火打七戰四勝系列賽，那是全NBA最大折磨，跟Joel Embiid的76人打七戰四勝系列賽，尼克想要淘汰76人，難如登天。
Joel Embiid健康的76人，是比尼克更加出色球隊。比血性、鬥性和防守、肢體肉搏，熱火一點都不怕尼克，熱火素以鐵血軍紀著稱，尼克打熱火這種鐵血風格和文化球隊，很難有優勢。
除非Jalen Brunson場場抓狂，每一場都有瘋狂表演。
四月分8場球，Jalen Brunson場均35.9分，三分命中率4成1，根本年度MVP表現，我是不看好尼克能過熱火或76人這一關，但Jalen Brunson或許還能扭轉乾坤，給全世界最大驚喜。
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