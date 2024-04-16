郭智輝接掌經濟部！首位「民營企業董事長」入閣　歷任經長資歷曝

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現為總統府資政的前經濟部長沈榮津，更於經濟部任職近40年，最早從工業局擔任約聘研究員，一路自技士、技正、科長、簡任技正、副組長、組長慢慢做；2017的815大停電，時任經濟部長李世光請辭，當年沈榮津為經濟部次長，因此接下代理部長任務，童年9月在賴清德內閣成立後，才正式接掌經濟部，成為首位沒有外國學歷的部長，亦是蔡政府任內首任以基層公務員升任的經濟部長。
除了沈榮津外，第31任經濟部長杜紫軍也在經濟部工業局、部中小企業處、商業司任高管，擁有豐富的官職經歷；第29任經濟部長施顏祥也在經濟部有將近30年的經歷，曾擔任現技術處顧問、副主任、主任、經濟部技監、中小企業處處長、台灣省菸酒公賣局長、工業局局長等公職。
不過，歷屆經濟部長也有過在業界任職後，被延攬入閣的前例，曾擔任交通部常務次長，而後出任中國鋼鐵公司董事長、中華航空董事長的張家祝，在2013年成為接受時任閣揆江宜樺邀請，接掌第30任經濟部長一職；另第17任經濟部長李達海，在中國石油任職36年一路打拼，直至1982年升任為董事長後，於1985年接下經濟部長，積極研擬經濟國際化、自由化，制度化政策措施。
此外，還有第23任經濟部長宗才怡，曾以期財經專長在中華航空任職總經理，而後延攬入閣，出任經濟部長，但任期僅48天便請辭。
相較於張家祝、李達海、宗才怡，身份是公營企業董事長入閣，郭智輝是首位民營企業集團董事長踏入官職，在產業界有「斜槓經濟人」的稱號，涉足多項專業，確實相當符合經濟部所需的領導人選，且崇越集團在準總統賴清德擔任閣揆期間，政策就已有相當密切的合作，甚至崇越集團過去在選才上，就已網羅部分卸任政務官，像是前彰化縣長翁金珠、前經濟部長黃營杉、中小企業處長賴杉桂等人。
如今郭智輝接掌經濟部長，也透過崇越集團發表聲明，公告已辭任崇越集團相關事業的所有職務，並將名下股份全部轉讓，準行政院長卓榮泰相當看好郭智輝，期盼他能發揮在業界強大的知識及廣大人脈，持續推動六大核心戰略產業，也發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊五大信賴產業，扶植中小企業和新創產業能創新繁榮台灣。