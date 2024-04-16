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郭智輝接掌經濟部！首位「民營企業董事長」入閣　歷任經長資歷曝

▲賴清德新任內閣人事公布，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）
▲賴清德新任內閣人事公布，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）

記者林莞茜／綜合報導

賴清德內閣人事近日陸續曝光，今（16）日宣布將由崇越集團董事長郭智輝接任經濟部長，跌破外界眼鏡，而他更是歷任33名經濟部長中，首位未任過官職，就直接從產業界入閣的企業集團董事長，也正因如此，引來兩極化評論，有一派認為，深耕半導體、光電領域多年，將會是「最懂半導體的部長」，且出身產業界，他應該會懂產業心聲，但也有派認為，產業跟政治圈必然不同，對其是否能面對各式棘手議題處理能力提出質疑，擔心郭智輝無法勝任。

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經濟部長主管事業單位眾多，業務繁雜又包山包海，近期的「5缺」缺水、缺電、缺工、缺地與缺人議題，更是民怨不斷，而歷屆經濟部長，多是由基層的財經官員做起，有豐富的行政經歷，現任經濟部長王美花，長期深耕智慧財產權及智財法律領域，2007年擔任經濟部智慧財產局局長，成為當時經濟部首位的女性局長。

現為總統府資政的前經濟部長沈榮津，更於經濟部任職近40年，最早從工業局擔任約聘研究員，一路自技士、技正、科長、簡任技正、副組長、組長慢慢做；2017的815大停電，時任經濟部長李世光請辭，當年沈榮津為經濟部次長，因此接下代理部長任務，童年9月在賴清德內閣成立後，才正式接掌經濟部，成為首位沒有外國學歷的部長，亦是蔡政府任內首任以基層公務員升任的經濟部長。

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▲現為總統府資政的前經濟部長沈榮津，於經濟部任職近40年，有豐富的行政經歷。（圖／NOWnews資料照）
除了沈榮津外，第31任經濟部長杜紫軍也在經濟部工業局、部中小企業處、商業司任高管，擁有豐富的官職經歷；第29任經濟部長施顏祥也在經濟部有將近30年的經歷，曾擔任現技術處顧問、副主任、主任、經濟部技監、中小企業處處長、台灣省菸酒公賣局長、工業局局長等公職。

不過，歷屆經濟部長也有過在業界任職後，被延攬入閣的前例，曾擔任交通部常務次長，而後出任中國鋼鐵公司董事長、中華航空董事長的張家祝，在2013年成為接受時任閣揆江宜樺邀請，接掌第30任經濟部長一職；另第17任經濟部長李達海，在中國石油任職36年一路打拼，直至1982年升任為董事長後，於1985年接下經濟部長，積極研擬經濟國際化、自由化，制度化政策措施。

此外，還有第23任經濟部長宗才怡，曾以期財經專長在中華航空任職總經理，而後延攬入閣，出任經濟部長，但任期僅48天便請辭。

▲前經濟部長宗才怡當時上任18天就請辭，表示自己是「誤闖叢林的兔子」。（圖/陳鴻提供）
▲前經濟部長宗才怡當時上任48天就請辭，曾稱自己是「誤闖叢林的兔子」。（圖/陳鴻提供）
相較於張家祝、李達海、宗才怡，身份是公營企業董事長入閣，郭智輝是首位民營企業集團董事長踏入官職，在產業界有「斜槓經濟人」的稱號，涉足多項專業，確實相當符合經濟部所需的領導人選，且崇越集團在準總統賴清德擔任閣揆期間，政策就已有相當密切的合作，甚至崇越集團過去在選才上，就已網羅部分卸任政務官，像是前彰化縣長翁金珠、前經濟部長黃營杉、中小企業處長賴杉桂等人。

如今郭智輝接掌經濟部長，也透過崇越集團發表聲明，公告已辭任崇越集團相關事業的所有職務，並將名下股份全部轉讓，準行政院長卓榮泰相當看好郭智輝，期盼他能發揮在業界強大的知識及廣大人脈，持續推動六大核心戰略產業，也發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊五大信賴產業，扶植中小企業和新創產業能創新繁榮台灣。

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