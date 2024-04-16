特斯拉宣布全球裁員10%！馬斯克放話：每5年就需重組和精簡
中國電動車強勢傾銷下，全球電動車競爭激烈，特斯拉日前宣布將在全球範圍內裁員10%，相當於裁減約1.4萬名員工，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk） 承認這是因應中國企業加入該產業帶來的衝擊，但也表示大約每五年就該對公司進行重組和精簡。
國際中心楊智傑／綜合報導
特斯拉於台灣時間15日下午3時左右宣布，今年將在全球範圍裁員10%，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在信中指出，多年來，特斯拉業務發展迅速，在全球開設多家工廠，導致某些領域出現角色和工作職能的重複。為了為公司下一階段的成長做好準備，特斯拉必須降低成本和提高生產力。作為這項工作的一部分，決定將全球員工人數裁減10%以上。
此外，馬斯克也在其收購的社群媒體X上表示，公司藉由裁員降低成本的計劃是電動車產業價格戰愈演愈烈的衝擊結果，但公司大約每五年就需要進行重組和精簡，以實現下一階段的成長。
消息傳出後，特斯拉股價在週一收盤下跌了6%，過去這幾年內特斯拉進行5次大規模裁員，包含2017年的2%、2018年的9%、2019年的7%，以及2022年的3%，而在招募員工方面，2022年特斯拉新增員工人數為2.9萬人，但2023年已降至1.2萬。
中國媒體《IT之家》指出，特斯拉可能會會裁減上海工廠、幾家美國工廠和一家德國工廠的員工，其中中國員工裁減比例可能會超過全球範圍，不過相關裁員細節仍尚未對外公開。