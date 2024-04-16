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響應綠色金融 安達人壽啟動減紙運動，地球健康e起來

▲安達人壽啟動「減紙運動」，邀請保戶於日常生活落實減少紙張使用習慣，（圖／安達人壽提供）
▲安達人壽啟動「減紙運動」，邀請保戶於日常生活落實減少紙張使用習慣，（圖／安達人壽提供）

記者金武鳯/綜合報導

為響應綠色金融政策，安達人壽今年4月啟動「減紙運動，地球健康e起來」活動，邀請保戶透過文件無紙化方式，於日常生活中落實減少紙張使用觀念，為環境永續盡一份心力。

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安達人壽「減紙運動，地球健康e起來」活動，分為三個部分推動，包括申請即贈超商點數、每季額外抽LINE POINTS點數，以及種樹捐贈計畫。希望能夠改變過去的使用紙張習慣，讓購買保單也可以很環保。

業者舉例說明，推動「減紙運動」後，從原本拿到一整本厚厚的紙本保單，或者定期收到紙本保險繳費單據、繳費證明等，就能改成以電子方式收取，不僅能達到減少紙張消耗，友善環境目的，同時透過電子工具，管理和查詢保單相關資料將更為便利。

即日起至2024年12月31日為止，安達人壽保戶投保新契約，並選擇以電子保單方式出單，申請電子單據服務，或者註冊成為保戶園地/保戶專區之會員，安達人壽將於每月15日透過簡訊方式，向申請前述服務成功者，發送50元超商購物金；若同時符合以上三項條件，可以拿到150元超商購物金。活動期間，同要保人申辦多張電子單據服務，限領一次贈品。

除上述超商購物金外，安達人壽每季還有額外抽獎活動，完成新契約行動投保、新契約電子保單、電子單據、保戶專區會員註冊任一ｅ化服務申請，即可獲得LINE POINTS 2000點抽獎機會。每一季會抽出15名幸運兒，共45名。辦理越多次，中獎機會越高。

除此之外，安達人壽還加碼種樹捐贈計畫，只要保戶於2024年5月1日至2024年10月31日活動期間內，申請電子保單、電子單據，或使用行動投保，每完成以上任一項目，安達人壽就捐贈新台幣20元給綠色公益基金會種植樹苗，打造環境綠化及森林復育行動。


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