台電日夜全力搶修！花蓮強震後4機組回歸 夜尖峰供電恢復穩定
台電今（16）日表示，昨日傍晚跳機的大潭8號機與明潭電廠機組經搶修已陸續回歸，403地震當天跳脫的和平電廠1號機也於今日中午回歸併聯，整體供電能力較昨日提高，且白天時段太陽光電充裕時，也有餘裕讓抽蓄機組抽水存電，以因應夜尖峰的用電需求。經機組陸續修復回歸，夜尖峰供電情形已恢復穩定，以今日為例，夜尖峰備轉容量率約6.21%，台電隨時掌握電力供需變化，透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，維持穩定供電，針對震後影響機組狀況，也持續進行檢查及維護，維持機組穩定運轉。
記者林莞茜／綜合報導
台電指出，昨晚由於地震後仍有台中7號機、和平1號機等機組停機檢修，又因大潭8號機傍晚故障跳脫，加上近日天氣炎熱用電量偏高，致昨天夜尖峰時段供電較為吃緊，台電透過各項緊急調度措施，仍確保供電穩定。
而昨日傍晚跳機的大潭8號機，台電經查後，發現原因為飼水泵問題導致機組跳機，經搶修昨晚已陸續升載發電；明潭電廠則因345kV開關廠匯流排故障，造成明潭4、5及6號機電力無法輸出而跳脫，經過搶修5號及6號機已修復，並於凌晨用電負載低及白天太陽光電充裕時，陸續抽水存電。至於403地震當天故障受損的和平電廠1號機，因後續餘震不斷影響修復工作，在積極搶修下，已於今日中午回歸並併聯發電。
台電強調，受403地震影響，除當日造成和平、台中、國光、海湖等機組故障外，403地震後確實造成部分機組損傷，特別是管路扭曲變形或管排弱化等狀況，例如興達3號機有因為鍋爐管排相互推擠造成爐管劣化破漏，或台中7號機也發現爐管多處變形易位。為此，台電加強現場巡視及全面盤查廠房設備，並利用負載較低時間，全面進行設備檢修及維護，以確保機組穩定運轉。