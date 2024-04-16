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「入金機」成詐騙集團洗錢新工具 　金管會要查是否來自銀行　　

▲針對「入金機」成為詐騙集團洗錢爆新工具，金管會要清查是否來自銀行。（圖／記者顏真真攝）
▲針對「入金機」成為詐騙集團洗錢爆新工具，金管會要清查是否來自銀行。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

刑事局警方破獲首例詐騙集團用類似ATM的「入金機」來洗錢，只要把錢存進去，保全業者就會把錢匯入指定帳戶，嫌犯花錢租用，還把「入金機」放在家中，躲避警方追查，透過跟不同的詐騙集團合作，粗估洗錢金額將近1億元。對於「入金機」成為詐團洗錢新工具，金管會今（16）日表示，目前還不知案情內及銀行是否涉入，銀行提供「入金機」服務有一定管理機制，將追查「入金機」是否來自銀行，還是保全公司提供的「出租保險箱」。

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金管會銀行局官員指出，銀行提供的「入金機」通常是放在現金流較大的客戶那裡，例如百貨公司、賣場、醫院，必須要做相關客戶審查，像是營業規模，有無設置必要性，客戶端有權存入現金的人，必須得到得到特定授權，且要辨識身份後才能存，這是銀行端對入金機的管理。

不僅如此，「入金機」也有分「即時入帳」與「非即時入帳」，其中「非即時入帳」的入金機，當要存入款項時，就要比照存款機的「無卡存款」的規範，每日存款限額為3萬元，但約定的帳戶、繳納信用卡款、繳貸款情況例外，可超過3萬元；「即時入帳型」的入金機則比照一般存款機，包括限額規範、管理規範都要依據自動化服務設備管理規範。

雖然「非即時入帳」管理會比「即時入帳」管理強度較低，但銀行設的「入金機」才可能即時入帳，可以遠端查詢金額，保全公司租借的無法做到即時入帳。此外，銀行局官員表示，假設醫院那端有設置入金機，保全去收取現金後，保全公司會再把收取金額，匯入醫院帳戶，若金額達到大額通報門檻時即新台幣50萬元，就要進行洗錢防制通報。

根據金管會多年前的調查，國內只有5、6家銀行有提供入金機，而且客戶都是賣場、醫院、百貨公司，銀行也先評估賣場需求，有實際需要才能設置。

此外，「入金機」與「存款機」還是不一樣，「入金機」比較像是一個可存現金的「保管箱」，沒有直接存入帳戶的可能性，這次爆出的案件可能不是銀行提供的入金機，而是保全公司提供的一個保險箱。銀行局官員說，目前還不知案情內容及銀行有沒有涉入，但銀行提供入金機服務是有一定的管理機制，此案可能未必跟銀行有所關係。

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