「入金機」成詐騙集團洗錢新工具 　金管會要查是否來自銀行　　

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不僅如此，「入金機」也有分「即時入帳」與「非即時入帳」，其中「非即時入帳」的入金機，當要存入款項時，就要比照存款機的「無卡存款」的規範，每日存款限額為3萬元，但約定的帳戶、繳納信用卡款、繳貸款情況例外，可超過3萬元；「即時入帳型」的入金機則比照一般存款機，包括限額規範、管理規範都要依據自動化服務設備管理規範。
雖然「非即時入帳」管理會比「即時入帳」管理強度較低，但銀行設的「入金機」才可能即時入帳，可以遠端查詢金額，保全公司租借的無法做到即時入帳。此外，銀行局官員表示，假設醫院那端有設置入金機，保全去收取現金後，保全公司會再把收取金額，匯入醫院帳戶，若金額達到大額通報門檻時即新台幣50萬元，就要進行洗錢防制通報。
根據金管會多年前的調查，國內只有5、6家銀行有提供入金機，而且客戶都是賣場、醫院、百貨公司，銀行也先評估賣場需求，有實際需要才能設置。
此外，「入金機」與「存款機」還是不一樣，「入金機」比較像是一個可存現金的「保管箱」，沒有直接存入帳戶的可能性，這次爆出的案件可能不是銀行提供的入金機，而是保全公司提供的一個保險箱。銀行局官員說，目前還不知案情內容及銀行有沒有涉入，但銀行提供入金機服務是有一定的管理機制，此案可能未必跟銀行有所關係。