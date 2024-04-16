直擊／捕獲野生孫藝真！現蹤台北101嗨嗑小籠包 1表情仙暈粉絲
南韓女星孫藝真今（16）日旋風來台，出席美妝品牌代言活動，也是她出道至今25年首度降臨台灣，令許多粉絲超級興奮。晚間，孫藝真終於結束她的101大樓行程，還吃到了心心念念的鼎泰豐小籠包，在保鑣的護送下心滿意足的離開，面對粉絲的守候，不忘展現「孫仙」精神，一一揮手致意，燦笑地坐上保母車離開，「表情包」融化粉絲。
記者詹鎰睿／台北報導
下午，孫藝真在活動上受訪表示，首次來到台灣的她，最期待的就是晚上的小籠包之旅，也發現台灣和韓國街道很相似，有種親切的感覺，另外還想去九份老街、十分老街走走逛逛。此外，孫藝真更希望，下次能帶全家人來台旅遊，展開「家庭旅行」，讓大家好期待。
結束活動後，孫藝真則換上輕便的服裝，直接來到101大樓逛街，聽到粉絲的呼喊，孫藝真不忘回頭熱情揮手，展現親民的一面，最後更來到鼎泰豐品嘗期待許久的台灣小籠包，大約在晚間8點50分左右，孫藝真在保鑣的護送下走出101大樓，面對現場將近20位守候的粉絲，孫藝真面帶笑容一一打招呼，最後緩緩地坐上保母車燦笑地離開。
據了解，孫藝真這次來台灣只會待一個晚上就離開，並入住台北漢來大飯店，至於明天何時離開？或是還會不會有其他行程？官方至今尚未透露。
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