花蓮強震善款還沒停！寶可夢公司、光榮特庫摩「各捐1千萬日圓」
台灣在4月3日受到芮氏規模7.2的強震侵襲，位於震央最近的花蓮，出現許多嚴重受創災情。在世界各國中，又以日本的捐款行動最為熱烈，許多民眾都表示想還台灣過去東日本大地震時的恩情。昨（15）日日本寶可夢公司（The Pokémon Company）以及遊戲大廠光榮特庫摩也分別宣布「捐1000萬日圓」，讓許多玩家感動不已。
記者潘毅／綜合報導
距離4月3日的花蓮震災過去將近兩週，但來自各界的善款還沒有停下來，寶可夢公司（The Pokémon Company）15日宣布向日本紅十字會捐贈1,000萬日圓作為救災款，以幫助台灣受災群眾重振災區，並表示「我們謹向2024年4月3日發生的台灣東海岸地震的受災群眾表示最深切的慰問。」
此外，光榮特庫摩也表示，對於2024年4月3日在台灣東部發生的地震，我們向受災者致以最深切的慰問。同時，我們對於所有致力於救援工作的人們獻上最真摯的敬意。同時將透過日本紅十字會捐贈一千萬日元的救援款項，以協助「2024年台灣東部地震」的救援活動，衷心祈願災區早日重建。
由於兩間公司的遊戲IP都在台灣擁有大量的玩家，因此這次捐款的行為也讓大批玩家直呼「揪甘心」。
福島過10年仍不忘恩情！民間自發捐款箱到處可見
隨著強震過去快要2週，花蓮災區也逐步展開重建活動，也讓善款的動向備受關注。而在日本當地，仍能看到許多民間商家、團體自發性在店面、觀光景點中，擺上「台灣地震災害援金箱」。
旅日達人林氏璧昨（15）日也發文分享，自己在日本福島縣知名觀光景點「三春瀧櫻」的所在地三春町散步時，意外聽到一位日本老婆婆跟其他旅客聊天時，提到台灣地震的情況，老婆婆更表示，「那個時候（東日本大地震）受到台灣朋友們很多幫助，應該是要報恩的時候了。」
這也讓林氏璧相當感動：「已經過了多少年，許多日本朋友都沒有忘記，地震那幾天我在不同的日本電視媒體也常常看到回顧台灣對日本幫助的狀況。我想對於福島人來說，這樣的感受是更深刻的吧！」