NBA附加賽／勇士護框表現不佳　菜鳥中鋒TJD成為「弒君」關鍵角色

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對手攻擊籃下勇士沒轍 國王將會全力衝擊禁區
勇士本季在限制對手籃下命中率（6ft以內距離）是不理想的63.7%，比聯盟平均還高，排名聯盟第20，國王自然也清楚這一點，因此擁有高度的Sabonis和擁有速度的De'Aaron Fox將會更加積極地攻框。
國王主控De'Aaron Fox如此說道，「從統計圖上看，他們對敵隊在禁區出手數的限制能力是聯盟前10，但在護框方面卻是倒數的水準。在季後賽，這一點將會更加明顯，這就是他們防守的方式，Draymond和Kevon（Looney）喜歡離開對位游擊協防。」
另外，國王隊總教練Mike Brown也鼓勵外線射手要大膽出手：「你必須抓住任何機會。如果有空檔時不出手，那後面的投籃機會可能更糟。對我來說，如果我們有30次三分的出手機會，就投30球；如果有50次，就投50球，無論進不進，我們都必須堅決出手。」
菜鳥中鋒TJD扮演關鍵角色 站好防守位置很重要
勇士過去並不是很怕對手強攻禁區的策略，因為他們的側翼擁有出色的體型和運動能力，可以幫忙保護禁區。但今非昔比，Jonathan Kuminga還很稚嫩，而且他和Andew Wiggins在搭檔上並不合適。他們兩人在場上時，Draymond Green往往得做太多事情，無暇他顧。
勇士專欄作家Monte Poole表示，「對我來說，最好的Draymond是那個能多點協防、靈活移動的Draymond。他不會拘泥於守一個人，當TJD在場上時，就可以解放Draymond。」
看起來TJD將勇士是明天主防Sabonis的球員，而不是Kevon Looney，而對於後者可以做出的貢獻，Green認為TJD擁有尺寸和運動能力，能干擾很多接近籃框的投籃，而Sabonis大部分的出手都是在10-15呎以內，因此他認為TJD可以對其造成一些限制。
「但很多時候要從防守身位說起，Sabonis在創造進攻腳步方面做得很好，所以當你面對這樣一名球員，就必須要確保自己能站好防守位置。」Green如此總結道。
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