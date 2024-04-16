NBA附加賽17日開打！季後賽完整名單出爐　對戰賽程、轉播懶人包

NBA附加賽／勇士護框表現不佳　菜鳥中鋒TJD成為「弒君」關鍵角色

▲菜鳥中鋒「TJD」Trayce Jackson-Davis已經成為球隊先發5號，這位新人能否擋住Domantas Sabonis對籃下的強攻，將會是勇士能否從附加賽脫困的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲菜鳥中鋒「TJD」Trayce Jackson-Davis已經成為球隊先發5號，這位新人能否擋住Domantas Sabonis對籃下的強攻，將會是勇士能否從附加賽脫困的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士將在明（17）日對決沙加緬度國王，雙方將力拚爭取西區第8種子的門票，勇士本季限制對手在籃下的命中率做得不理想，國王中鋒Domantas Sabonis將能對他們造成很大的威脅。從近期教練團的排兵部陣來看，菜鳥中鋒「TJD」Trayce Jackson-Davis已經成為球隊先發5號，這位新人必須擋住Sabonis對籃下的強攻，勇士才有機會從附加賽脫困。

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國王隊在這次附加賽失去了2個強大的進攻武器。 去年季後賽場均19分的Malik Monk因韌帶扭傷而缺席，能和Sabonis打手遞手的Kevin Huerter，則因肩部手術而整季報銷。不過坐擁主場優勢的他們仍非毫無機會，他們清楚勇士的弱點在哪裡。

▲國王Domantas Sabonis攻下22分、11籃板，連續47場繳出雙十成績單。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王中鋒Domantas Sabonis大部分的出手都在籃下，將對勇士造成一定威脅。（圖／美聯社／達志影像）
對手攻擊籃下勇士沒轍　國王將會全力衝擊禁區

勇士本季在限制對手籃下命中率（6ft以內距離）是不理想的63.7%，比聯盟平均還高，排名聯盟第20，國王自然也清楚這一點，因此擁有高度的Sabonis和擁有速度的De'Aaron Fox將會更加積極地攻框。

國王主控De'Aaron Fox如此說道，「從統計圖上看，他們對敵隊在禁區出手數的限制能力是聯盟前10，但在護框方面卻是倒數的水準。在季後賽，這一點將會更加明顯，這就是他們防守的方式，Draymond和Kevon（Looney）喜歡離開對位游擊協防。」

另外，國王隊總教練Mike Brown也鼓勵外線射手要大膽出手：「你必須抓住任何機會。如果有空檔時不出手，那後面的投籃機會可能更糟。對我來說，如果我們有30次三分的出手機會，就投30球；如果有50次，就投50球，無論進不進，我們都必須堅決出手。」

▲金州勇士今（12）日以112:102擊敗聖安東尼奧馬刺，勇士新秀中鋒「TJD」Trayce Jackson-Davis在第四節用左手隔扣馬刺狀元Victor Wembanyama。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士新秀中鋒「TJD」Trayce Jackson-Davis有尺寸和運動能力，他已成為Draymond Green的先發好搭檔。（圖／美聯社／達志影像）
菜鳥中鋒TJD扮演關鍵角色　站好防守位置很重要

勇士過去並不是很怕對手強攻禁區的策略，因為他們的側翼擁有出色的體型和運動能力，可以幫忙保護禁區。但今非昔比，Jonathan Kuminga還很稚嫩，而且他和Andew Wiggins在搭檔上並不合適。他們兩人在場上時，Draymond Green往往得做太多事情，無暇他顧。

勇士專欄作家Monte Poole表示，「對我來說，最好的Draymond是那個能多點協防、靈活移動的Draymond。他不會拘泥於守一個人，當TJD在場上時，就可以解放Draymond。」

看起來TJD將勇士是明天主防Sabonis的球員，而不是Kevon Looney，而對於後者可以做出的貢獻，Green認為TJD擁有尺寸和運動能力，能干擾很多接近籃框的投籃，而Sabonis大部分的出手都是在10-15呎以內，因此他認為TJD可以對其造成一些限制。

「但很多時候要從防守身位說起，Sabonis在創造進攻腳步方面做得很好，所以當你面對這樣一名球員，就必須要確保自己能站好防守位置。」Green如此總結道。

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