NBA附加賽17日開打！季後賽完整名單出爐　對戰賽程、轉播懶人包

中職快評／林佳緯單場4安爆發！統一獅最速10勝　樂天投手仍不穩

▲統一獅隊年輕小將林佳緯，單場4安大爆發。（圖／統一獅提供）
▲統一獅隊年輕小將林佳緯，單場4安大爆發。（圖／統一獅提供）

文/強打中年

統一獅隊今（16）日在「客場」台南球場，睽違16年擔任客隊，對上樂天桃猿，結果獅隊像是在打擊練習一樣，全場擊出17支安打大爆發，最終以11:1狂勝樂天桃猿，獅隊打線前5棒幾乎人人有攻勢，其中19歲小將林佳緯單場4安，今年球季個人第二次，加上勝騎士跨季10連勝，以及樂天桃猿投手「自爆」狀況，最後讓獅隊拿到開季10勝，追平中職史上最快10勝的紀錄。樂天桃猿2022年開季12場比賽拿下10勝2敗，勝率0.833，追平由2003年興農牛、2016年中信兄弟保持的最快10勝紀錄，統一獅今年也做到了，關鍵人物就是19歲小將林佳緯。

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蘇智傑受傷　林佳緯找到機會

在中職開季前，獅隊「外野三鬼」的蘇智傑，因為手肘發炎，骨刺增生，動刀治療，至少要缺席6-8週，讓不少球迷哀嚎，但統一獅開季卻打出不平凡的成績，外野手林佳緯在首戰就擊出4支安打，表現不像新人。

林佳緯去年選秀是獅隊第一輪（第三順位）第一指名好手，他跟王念好都被認為是超級新人，而林佳緯去年就已經上一軍，今年則是直接站穩一軍先發名單。

▲統一大物新秀林佳緯單場6支4，全隊猛敲17支安打，以11：1擊敗樂天桃猿。（圖／統一獅提供）
▲統一大物新秀林佳緯單場6支4，全隊猛敲17支安打，以11：1擊敗樂天桃猿。（圖／統一獅提供）
林佳緯是誰　猛獅未來之星

畢業於穀保家商的外野手林佳緯願意讓獅隊用第一指名選擇他，除了他的攻擊型態十分具備職業水準外，他的打擊、跑壘、守備都有一定實力，可說是「三拍子」好手。

林佳緯不算是「重砲」等級，但他擁有讓人期待的打擊Contact，攻擊較全面，加上有速度發揮，讓對手防不勝防。

而他在U18中華隊就是以安打量產為主，林佳緯有這樣的表現，也讓獅隊野手的內部競爭很激烈，自然激起更多球員互相激勵對方。

統一獅打擊兇猛　上半季有望奪冠

統一獅拿下10勝後，上半季很有機會奪冠，因為在2003年興農牛、2016年中信兄弟，都曾最速10勝後奪上半季冠軍，不過樂天桃猿2022年並未奪冠，反而是中信兄弟奪下。

樂天先發依舊不振　霸威斯回鍋1勝難求、曾仁和勝投也未開張

樂天桃猿今年開季先發投手時常「炸鍋」，黃子鵬2場先發都吞敗，曾仁和先發防禦率高達13.50，霸威斯3場先發0勝2敗，跟過去他大聯盟級身手，似乎有點落差，防禦率6.14，儘管打擊有所發揮，但樂天全隊12場失分高達63分，是全六隊最糟，投手防禦率5.00，都需要再加強。

▲統一大物新秀林佳緯，可望挑戰新人王。（圖／統一獅提供）
▲統一大物新秀林佳緯，可望挑戰新人王。（圖／統一獅提供）
總結：

林佳緯不但在3月31日單場4安，4月16日對戰樂天，他又再度單場4安大爆發，目前開季打擊率高達3成33，得分10為中職第一，安打16支排名第三，跟學長陳傑憲一樣，而他還有機會角逐個人獎項，以及年度新人王。

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