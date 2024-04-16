黃曙光證實了！透露請辭原因無關政治因素：是個人「身心俱疲」

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黃曙光提到，艦國造案是歷任總統的政策，全案均依法依約執行，近7年近8年的時間，個人承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提昇，打擊詆譭軍人名譽與士氣，這些政治算計竟然將個人利益置於國家利益之上，敗壞社會風氣影響深遠，個人不能苟同，才正式提出告訴！以正視聽！
以下為黃曙光聲明全文：
完全是個人於大選期間，基於國家安全的思考不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提昇，不負責任的言論自由，分化傷害人民的感情，決定自己應該辭去工作。
潛艦國造案是歷任總統的政策，全案均依法依約執行，近7年近8年的時間，個人承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提昇，打擊詆譭軍人名譽與士氣，這些政治算計竟然將個人利益置於國家利益之上，敗壞社會風氣影響深遠，個人不能苟同，才正式提出告訴！以正視聽！
個人請辭是個人身心俱疲，完全與他人無關；更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。
籲請有心的名嘴、特定學者及政治人物，要以國家為念，不要再運用媒體作不實報導，不要再分化製造人民與政府的對立，不要再有惡意的攻擊敗壞社會風氣，不要再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂！