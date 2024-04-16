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黃曙光證實了！透露請辭原因無關政治因素：是個人「身心俱疲」

▲國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光證請辭，坦言原因是個人「身心俱疲」。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光證請辭，坦言原因是個人「身心俱疲」。（圖／記者呂炯昌攝）

記者林莞茜／綜合報導

國安會諮委黃曙光近期傳出已向蔡英文總統表達辭去國安會諮詢委員、以及潛艦國造專案召集人。此消息今（17）日獲其妹民眾黨立委委黃珊珊回應「階段性任務完成」，稍早黃曙光也發布聲明，強調「個人請辭是個人身心俱疲，完全與他人無關；更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。」

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黃曙光表示，他個人於大選期間，基於國家安全的思考不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提昇，不負責任的言論自由，分化傷害人民的感情，決定自己應該辭去工作。

黃曙光提到，艦國造案是歷任總統的政策，全案均依法依約執行，近7年近8年的時間，個人承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提昇，打擊詆譭軍人名譽與士氣，這些政治算計竟然將個人利益置於國家利益之上，敗壞社會風氣影響深遠，個人不能苟同，才正式提出告訴！以正視聽！


以下為黃曙光聲明全文：

完全是個人於大選期間，基於國家安全的思考不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提昇，不負責任的言論自由，分化傷害人民的感情，決定自己應該辭去工作。

潛艦國造案是歷任總統的政策，全案均依法依約執行，近7年近8年的時間，個人承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆國人認知，更無法忍受有心人士，攻擊破壞國防戰力的提昇，打擊詆譭軍人名譽與士氣，這些政治算計竟然將個人利益置於國家利益之上，敗壞社會風氣影響深遠，個人不能苟同，才正式提出告訴！以正視聽！

個人請辭是個人身心俱疲，完全與他人無關；更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦提供各項諮詢參考。

籲請有心的名嘴、特定學者及政治人物，要以國家為念，不要再運用媒體作不實報導，不要再分化製造人民與政府的對立，不要再有惡意的攻擊敗壞社會風氣，不要再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂！

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