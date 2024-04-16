表弟回來了！卡森斯回歸T1台啤永豐雲豹明晨抵台 預計將待滿整季
表弟卡森斯回來了！T1聯盟桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊已跟前NBA紐奧良鵜鶘球星卡森斯(DeMarcus Cousins)完成續約，預計明（17）日搭乘華航CI7航班，在清晨5點多抵達台灣桃園機場，卡森斯預計在本週五對戰台北台新戰神比賽中登場，預計會待到球季結束。
記者吳政紘/綜合報導
台啤雲豹目前戰績在T1聯盟依舊相當優異，以16勝9敗位居聯盟第2，和新北中信特攻只有0.5場勝差。卡森斯這次來台，可能不但會待到球季結束，還有機會打季後賽。
卡森斯在之前來台比賽，於1月下旬抵台後共計出賽4場，平均繳出22分、12籃板、5.5助攻、2抄截的全能數據，也幫助雲豹以11勝5敗衝上例行賽戰績榜首，不過台啤雲豹本週共有兩場賽事，4月20、21日皆在下午2點對戰台北台新戰神，下週4月28日下午2點對上高雄全家海神，他都有機會出賽。
卡森斯的表現有目共睹，台啤雲豹營運長顏行書日前表示，卡森斯接下來將待滿整個球季，也不一定只有主場限定。
台啤雲豹今年跟去年最大不同，就是吸收了原本台啤英熊的蔣淯安等球員，整體戰力大升級，加上外援Lasan Kromah (拉桑·克羅馬)每場挹注20分以上的全能表現，卡森斯可以安心搶籃板、並且幫助隊友得分，獲得不少球迷喜愛。