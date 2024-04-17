NBA／Blake Griffin退役！14年生涯落幕　「空拋之城」成時代眼淚

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Blake Griffin在去年合約到期之後，成為自由球員，並沒有NBA球隊再找他。而今年一月時，他被拍到在美式大賣場Costco（好市多）攤位推銷Orgain（一家營養食品公司）產品。當時《波士頓環球報》就指出，Griffin正考慮退役。
而在今日此消息也成為事實，這位在NBA效力了14季的前狀元在個人社群網站上宣布了退休的結定。Griffin感性地寫道：「我從來沒有真正想像過自己會成為用一封『致籃球界的信』來宣布退休的人。而且我仍然不覺得自己會成為那種人。但當我反思自己的職業生涯時，我不斷回想起的一種感覺、我想表達的一件事就是感恩。」
「我感謝每一個時刻——不僅僅是美好的時刻：勝利、獎項、扣籃，以及與家人、朋友、球迷、隊友和教練度過的難忘時光……我可以繼續談論這些人在我的一生中是如何為我的職業生涯做出巨大貢獻。但在在這封簡短的信中，我必須感謝我的父母Tommy和Gail，以及我的兄弟Taylor，感謝他們無條件的支持和指導。 最後，還有我的經紀人Sam Goldfeder，他一直是我身邊堅定、理性的聲音，也是我重要的諮詢對象——謝謝你。」Griffin生涯並非一帆風順，但他說自己也感激那些不那麼美好的時刻，包括受傷和手術，以及那些「酸民」。
最後，Griffin就像無數NBA退役球員所做的那樣，感謝了籃球，「籃球運動給了我一生如此多的東西，我仍然熱愛它」。
Blake Griffin是NBA最有才華的扣將之一 當年是其他29隊4號位的夢魘
在2009年選秀會上，Griffin以狀元秀身份被快艇隊選中，他雖然由於膝傷缺陣了生涯的首個賽季，但在2010-11賽季就迎來爆發，場均可得到22.5分12.1籃板3.8次助攻，一舉衝進NBA榜單前10之中。
Griffin生涯最擅長的就是灌籃，雖然臂展不突出，但憑藉野獸般的爆發力，他當年的「隔扣」畫面常常上5大好球，可說是NBA史上最有才華、最有創造力的實戰扣將之一。
而Griffin在籃球比賽方面，也是不可多得的天才球員，他生涯大部分都打4號位，在當年以其出色的靈活性和全面的技術，成為聯盟中許多長人的夢魘，也是許多人心中喜愛的球星之一。
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