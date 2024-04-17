全中運射擊／桃園市囊括12金成大贏家　單日「雙破」大會紀錄

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雖然身材嬌小，但國三的葉采昕頗有大將之風，新明國中教練陳建安稱讚她屬於「大賽型選手」，今天更是超水準發揮，去年全中運雖不敵學姊林冠妤而屈居第二，但葉采昕今年成功接棒，順利拿下個人全中運首金，包括團體賽在內，一舉入袋2金。
葉采昕出身於運動世家，爸爸曾是網球選手，媽媽則愛好游泳，面對比賽高壓力，她笑說沒有別的訣竅，就是不斷喝水克服緊張，坦承自己前陣子一直達不到設定的目標，甚至一度想要放棄，但就只能拚命每天多練習，她表示：「我上了高中也會繼續練，如果有一天能進軍亞、奧運就太棒了」。
另外，國中組女子10公尺空氣手槍團體賽，桃園市新明國中的葉采昕、陳品妘與馮嘉玉3人合力拿下1647分，聯手射破學姊們109年締造的1643分的原大會紀錄，奪得金牌；桃園市大崗國中的高紫軒、闕佑詞與廖可容3人摘銀；基隆市明德國中的陳品岑、陳妤慈與白晏甄合力奪銅。
壓軸登場的國中組女子10公尺空氣步槍決賽，桃園市南崁國中的張靜與臺中市中山國中的賴品亘兩人在開賽後互有領先，一直纏鬥到最後一刻才分勝負，去年金牌得主、F靶位的張靜原本位居領先；沒想到E靶位的賴品亘不僅中段突圍，更在決賽關鍵時刻19度射破10分，一舉摘下個人首金。
國三的賴品亘去年才從舞蹈專業轉至射擊領域，她表示，因跳舞時不擅數拍子，導致腳步常跟不上，國二決定改練射擊後，也得到父母親的支持，雖然中間曾有一段時間總是打不好，但她常常在心中告訴自己「妳是可以的！」，堅持努力練下去，漸漸開始找到信心，也希望未來能出國比賽為國爭光。中山國中教練張明豐稱讚賴品亘在今天的比賽中扛住壓力，而且有按照節奏走，她總是最後一個舉槍，幾乎每一發都是10分以上，張明豐笑說：「賴品亘的肌耐力與柔軟度都有底子，不過因張靜是去年金牌，我原本沒料到會有這樣的結果，但賴品亘越打越穩，表現得超出預期。」
國中組女子10公尺空氣步槍團體賽方面，臺中市中山國中的賴品亘、林靜愉與黄少鋆合力以1828.9分，刷新111年原來1818.8分大會紀錄，奪得團體金牌，這也是賴品亘繼個人賽之後再添1金；新北市林口國中的陳杰喜、林馨蕾與王羽凡摘銀；桃園市中壢國中的邱婕熙、賴立溱和蔡名媗則拿下銅牌。