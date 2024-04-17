不用羨慕李多慧！台灣也有外援　MIT正妹邱品涵加入日職福岡軟銀

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暢遊PayPay巨蛋行程觀賞球員場邊練習，前排特別座位觀戰激烈賽事
福岡Pay Pay巨蛋位於博多車站和天神車站附近，可容納4萬人以上；作為日本第一個擁有開合式屋頂的巨蛋，不但能舉辦各種大型活動還不受天氣影響，除了是日本職棒「福岡軟銀鷹隊」的主場外，更是許多大型演唱會的表演場地。
福岡Pay Pay巨蛋提供的3種導覽行程中，最受歡迎的是「暢遊PayPay巨蛋行程」，在這條路線中，導覽員會在60分鐘內帶領旅客前往看台區位於靠近打擊區的前排特別座位、球員休息區、Victory Wing等特別區域，旅客不僅可以在選手曾坐過的座位上穿著球衣及應援小道具拍照留念，還有機會在比賽日看到球員在場邊練習。
品嚐主場限定漢堡組合與台灣女孩「邱品涵」一同應援
來到福岡PayPay巨蛋，除了進場觀賽外，現場還提供超過20種以上的飲食攤販，種類相當多元，包含福岡名物烤雞皮、拉麵、炸魚、牛肉便當等，此外，也不能錯過主場限定的漢堡搭配福岡軟銀鷹隊帽子造型的餐具紀念小物。比賽進行期間，也能跟場邊服務人員購買啤酒、飲料，提升觀賽體驗，超級享受！
場下的應援也是進場不可錯過的體驗，福岡軟銀鷹隊啦啦隊”Honeys”，今年首次加入來自台灣、外型亮麗的前AKB48 Team TP第一期成員「邱品涵」，她也是隊內首位外國成員，旅客可以跟著一起為場上球員賣力應援。此外，福岡軟銀鷹隊在主場的比賽期間，也推出許多專屬應援活動，包括象徵Lucky Seven的第7局結束時，觀眾會同時發放黃色的噴射氣球，營造全場黃色應援，若是福岡軟銀鷹隊勝出比賽時，會場還會施放煙火，都是只有在福岡PayPay巨蛋主場才能親身體驗到的壯觀場景，在現場感受日本球迷的熱烈應援與呼喊聲，一同為自己支持的球隊打氣，絕對是難能可貴的經驗！
BOSS E・ZO FUKUOKA高速下滑觀賞福岡市景，參觀王貞治傳奇佳績體驗選手賽跑速度
觀賞完激烈的棒球賽事後，旅客還可到福岡PayPay巨蛋旁的一站式娛樂及美食複合式場館”BOSS E-ZO FUKUOKA”，擁有多元設施，包括「絕景3兄弟」，可從屋頂60公尺高處乘坐單人滑動飛車，俯瞰福岡市景，也能體驗攀岩活動。此外，還有”V-World AREA,”可以提供各種融合VR與視覺科技的遊戲，以及三麗鷗(Sanrio)Dreaming Park，販售卡通角色的限定伴手禮。4樓的「世界全壘打王」王貞治棒球紀念館，更是台灣人必造訪的地方；除了多項珍貴的歷史資料及物品外，更紀錄著王貞治於球員生涯打出868支全壘打，以及職棒後期曾擔任軟銀鷹隊監督的傳奇，紀念館內的89 PARK，則提供多種運動玩樂設施，包括虛擬技術體驗與選手的賽跑，讓人感受選手的驚人速度。