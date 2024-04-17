足球／醞釀逾半年！國際足總人才發展計劃啟動、首站宜蘭開跑

台灣足球人才發展計劃在長達八個月的規劃後，2024年4月13日正式啟動！中華民國足球協會與國際足總(FIFA)合作的人才發展計劃(Talent Development Scheme，TDS)歷史性的第一站於宜蘭順安國中展開為期兩天的訓練規劃，4月13及14日兩天由FIFA指派來台長駐的吳法悌（Mehmet Fatih Kale）專案經理擔任首席講師，總計8位宜蘭當地的教練和28位宜蘭當地的女足球員參與，展現中華足協持續深耕基層與女足的決心。 我是廣告 請繼續往下閱讀 TDS計劃是中華足協與FIFA合作的人才發展計劃，目標在加強青少年與青年球員的競技水準，並加深中華足協與地方足委會的合作與連結。2024年中華足協將與FIFA合作從女足出發，從U13到U15的女足球員開始，逐步擴展到U12到U18的女足球員。本年度TDS計劃將建立地區訓練中心，透過建立地區教練網絡以及中華足協和地方足球委員會之間的直接聯繫、教練教育、球員人才庫監控與培養等三個面向，建立起全新有效的訓練方式與運動科學系統，並賦予球員更多的自由與責任。FIFA TDS專案經理吳法悌教練和專案教練張絕倫教練表示：「希望TDS的訓練模式能帶給教練與球員不同的體驗，檢視與反思既有的思考方式與訓練模式。今年我們將注重教練培育及球員訓練，並依成效持續修正。」TDS地區訓練中心下一站將於4月27-28日前往屏東，南投和新北市地區訓練中心也將於5月展開，臺北、花蓮與台東訓練中心的建立也在評估當中，台中和彰化預計於9月新學期開始後加入TDS訓練中心計劃。中華足協將持續與FIFA合作，透過TDS計劃為臺灣下一代的球員和教練打下良好的訓練基礎以全面提升台灣的足球競爭力。O.J. Simpson癌症過世！曾是美式足球GOAT 比肩魔術強森、喬丹立委黃國昌再開炮 中華民國迷你足球協會：完全配合育署查核足球／兩屆金靴獎得主馬可捲入性侵案、被判3年 台鋼已解除合約足球／安聯小小世界盃報第11年、報名倒數 冠軍有機會出國培訓