「柔道男神」楊勇緯備戰奧運 法國移地訓練獲益良多、嚴防熱浪
2024巴黎奧運進入倒數100天，正值春暖花開之際，選手各個也不停歇地展開訓練計劃、摩拳擦掌備戰，希望可以早日爭取登上最高殿堂的門票，上屆東京奧運摘銀的楊勇緯，在6月底本屆奧運柔道名單正式公布前，為了維持比賽手感及累積積分，仍到世界各地參賽及移地訓練，持續為奧運做準備。
記者廖聿偉/綜合報導
日前到法國移地訓練，楊勇緯表示，法國的國家訓練中心設備非常齊全，比起其他城市差距很大，就連在當地移動路過的景色都令人印象深刻，尤其是在高速公路的休息站就可以買到奧運柔道公仔，讓他十分驚喜。
而「柔道男神」這次特別選擇到法國移地訓練，不外乎就是為了巴黎奧運提早適應環境，且與歐洲選手一起訓練可以感受其強度。楊勇緯提到在法國的這段時間，認識了法國柔道的文化及訓練方式，能跟這麼多頂尖的選手訓練收穫很多，這趟法國行讓他相當難忘。
結束法國移地訓練後，楊勇緯緊接著要前往香港參加亞錦賽，本週六(20)日將以第一種子的姿態迎戰。楊勇緯積極備戰的同時，也不忘在比賽與日常生活中取得平衡，像是趁空檔的休息時刻到當地景點參訪，並穿上自己品牌的服飾，把握春日時光在異地出遊探險。
楊勇緯表示，七月的巴黎應該相當炎熱，跟這幾天臺中的氣候相仿，除了精進自己的技術之外，他也要適應氣溫，做好高溫炎熱氣候下應戰準備。