Fed主席預告降息可能晚於預期！美股漲跌互見 美債殖利率飆升
美國聯準會 （Fed） 主席鮑爾（Jerome Powell）在周二的一場談話中透露，通膨問題缺乏進一步的進展，暗示聯準會將不會在兩周後舉行的會議上宣布降息。美股周二漲跌不一，道瓊收盤中止連六跌，但那斯達克與標普500仍收黑，與此同時，兩年期美債殖利率一度飆破5%。
國際中心顏得智／綜合報導
美國3月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，不僅未回落，且增速超出預期，鮑爾在威爾遜中心（Wilson Center）主持的一場討論會議中表示，「最近的數據顯示，通膨預期並沒有朝著2%前進，而是相反地，可能比預期花上更長的時間。」
鮑爾提到，考量到勞動就業市場的強勁和迄今為止的通膨進展，讓限制性政策有更多時間發揮作用，且透過數據和不斷變化的前景，藉此指引政策推進，是較為適當的。
在鮑爾發表談話後，美國2年期公債殖利率一度飆破5%，後回落至4.966%；美國10年期公債殖利率也進一步漲至 4.651%。
美股四大指數今日漲跌各異，道瓊指數上漲63.86點，漲幅0.17%，收在37,798.97點；標普500指數下跌10.41點，跌幅-0.21%，收5,051.41點；費城半導體指數上漲41.43點，漲幅0.89%，收4,720.53點；那斯達克綜合指數下跌19.77點，跌幅- 0.12%，收15,865.25點。