義美聖代、GODIVA霜淇淋買一送一！7-11哈根達斯雪糕「買3送3」

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義美食品即日起至4月18日巧克力酥片節，門市限定巧克力酥片霜淇淋聖代「買一送一」優惠！在濃郁霜淇淋上加入酥脆威化捲及黑可可巧克力酥片，甜蜜酥脆口感越吃越涮嘴，兩杯現在特價只要65元，開心消暑好划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折。
📌GODIVA：霜淇淋「買一送一」爽吃2天
大家最愛的GODIVA霜淇淋「買一送一」來了！比利時皇室御用巧克力睽違四年的超值活動，即將於本週末4月20日至4月21日連續2天，祭出「GODIVA經典霜淇淋買一送一」優惠，而且經典黑巧克力、白巧克力或雙重風味的霜淇淋口味可以任選！4月20日至4月21日，於GODIVA指定門市購買霜淇淋乙支，即可享有現場獲贈免費霜淇淋乙支、或霜淇淋兌換券乙張（兌換期間至6月16日），方便一個人也能爽吃。
提醒大家，數量有限，售完為止；販售門市為大台北：微風廣場1F、遠百信義A13 B2、京站1F、SOGO復興B3、SOGO天母B1、板橋大遠百B1、新光三越信義A8 B1、林口三井1F，桃園：華泰2F、台茂1F，新竹：新竹大遠百B2、遠東巨城1F，台中：台中大遠百B2、台中新光三越B2、台中Lalaport 1F，台南：南紡購物中心B1、新光三越西門B2、台南三井1F，高雄：漢神百貨B3、漢神巨蛋B1、SKM Park 1F（官網、外送平台、機場及免稅店外）。
📌7-11：哈根達斯雪糕「全品項買3送3」連續5天
7-11超商今起展開冰品博覽會，即日起至5月14日，Häagen-Dazs哈根達斯指定迷你杯／獨家雪酥祭出2件79折、3件75折優惠；值得注意的是，4月24日至4月28日連續5天，更有哈根達斯雪糕「全品項買3送3」！爽吃夏季冰品優惠，先整理冰箱、選好喜歡的口味，準備到便利商店囤貨了。