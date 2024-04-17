準經長郭智輝遭爆不法前科！矢板明夫抱屈　曝「郭董」1感人故事

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矢板明夫表示，郭智輝候任經濟部長，這是一個讓人感到有些意外，但細想起來又十分合適的人事。現在，台灣在世界上擁有的最亮眼的名片，就是以半導體為首的高科技產業。如何鞏固、發展台灣的這一強項，是下一任台灣政府最重要的課題。而出身於產業界的郭董，在這個問題上，是很有發言權的。
矢板明夫說，郭董長年在商海打拼，在美國、歐洲、日本的經濟界都擁有一定知名度。今後，為台灣拼外交、拼經濟，擁有得天獨厚的條件。
矢板明夫指出，曾經和郭董有過幾次接觸。讓他印象深刻的一次是兩年前，新成立的「台灣安倍之友會」為了培養日本下一代的知台派，決定創建安倍獎學金、幫助日本的年輕人來台灣留學。「當我和幾位安倍之友會的成員去拜訪郭董、請求支持時，郭董立刻就同意了，並當場捐出1000萬日幣。而且強調，獎學金不用刻意提到崇越、或郭董個人的名字。讓人十分感動。」
矢板明夫說，有媒體報導說，郭董已經決定辭去崇越集團相關事業的所有職務。名下股票也全部轉讓。並在聲明中指出他「將以四十年的產業經驗與人脈，推動台灣經濟永續轉型，更上層樓」。期待郭董在任期中，能有效緩解台灣的「缺水」、「缺電」等五缺問題。但讓人遺憾的是，經濟部長人事發表之後，就有人跳出來攻擊郭董。竟然有經常站在中國立場說話、上中國電視時把「台灣總統」矮化成「台灣地區領導人」的藍營政治人物，質疑郭董和中國的關係。讓人覺得啼笑皆非。
矢板明夫舉例，在日本，每當內閣改造、新大臣上任時，不管是媒體還是反對黨，在最初3個月左右的「蜜月期」，都會盡量克制、不批評。因為任何新手上路，都會有一段適應期。至少應該看看「新官上任三把火」能做出點什麼成績來再說。畢竟，不管是媒體還是反對黨，目的都是希望國家能夠發展得更好，而不是想毁掉自己的國家。