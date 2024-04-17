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只有3天！7-11美式、拿鐵「第2杯10元」　咖啡、泡麵滿額折100元

▲7-11美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第二杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第二杯10元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11本週限定優惠來了！自4月19日起至4月21日限定，美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第二杯10元，買指定商品包括咖啡、泡麵、衛生紙等，使用指定支付滿額最多折300元。全家APP隨買跨店取則有大杯冰拿鐵、燕麥拿鐵2杯99元優惠。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月19日至4月21日
◾大杯美式第二杯10元，原價45元、特價28元
◾厚乳拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾精品大杯美式第二杯10元，原價100元、特價55元
◾咖啡珍珠歐蕾第二杯10元，原價75元、特價43元
◾香鑽水果茶第二杯10元，原價70元、特價40元

◾憑icash2.0/icash Pay/OPEN錢包，購買指定CITY系列飲品/飲料/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/冷凍品/啤酒/甜點/寵物食品/衛生棉/濕紙巾 消費每滿222元折22元/滿888元折100元。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折100元/ 1776元折200元/ 2664元折300元/單筆折抵上限300元。

▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11限時三天美式、拿鐵第二杯10元，買指定商品滿額立折優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月13日至4月17日
◾濃萃美式15杯520元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）

▲濃萃美式咖啡15杯520元、厚乳拿鐵咖啡13杯520元，還有一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元。（圖／7-11提供）
▲濃萃美式咖啡15杯520元、厚乳拿鐵咖啡13杯520元，還有一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍APP隨買跨店取｜4月17日至4月30日
◾冰嘉明拿鐵2杯99元，66折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，77折，原價65元、特價50元

▲嘉明拿鐵線上寄杯買2杯99元。（圖／翻攝自APP）
▲嘉明拿鐵線上寄杯買2杯99元。（圖／翻攝自APP）
📍APP優惠趣｜4月15日至4月19日
◾福樂活力 B綜合維他牛乳買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾美粒果蜜桃蘇打買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全家本週則有限時優惠券，包括福樂綜合維他牛乳、美粒果蜜桃蘇打領券可享買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲全家本週限時優惠券，包括福樂綜合維他牛乳、美粒果蜜桃蘇打領券可享買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）

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