《不夠善良的我們》賀軍翔撞臉侯友宜萬人朝聖！釣出市長回應了
由賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東主演的電視劇《不夠善良的我們》，劇情貼近真實人生，收視率也開出紅盤。賀軍翔在劇中詮釋顧家男，他扮老以白髮平頭造型演出中年男性的滄桑，卻被網友發現撞臉新北市長侯友宜，引起萬人朝聖，侯友宜看到後謙虛回應，「謝謝劇迷和網友的善良，人家比我帥太多了。」
記者薛羽彤／綜合報導
賀軍翔在《不夠善良的我們》為角色「何瑞之」扮老，連心境上都是受盡折磨和生活摧殘下的滄桑，有網友卻意外發現，他的外貌神似新北市長侯友宜，在Threads發文表示「為什麼明明是賀軍翔，我卻一直看到侯友宜？」上萬網友笑瘋回覆，「被你這麼一說真的很像，好感破滅ing」、「我要瘋掉，不可能回不去了吧」，原PO笑說，很擔心被本尊看到這則發言，希望賀軍翔沒有看見。
賀軍翔在劇中撞臉侯友宜，引發熱烈討論，連侯友宜本人也關注到這則新聞，他在IG上回覆「謝謝劇迷和網友的善良，人家比我帥太多了⋯大家一起支持台劇！」網友看到市長跟上流行話題，紛紛表示「是不是偷偷跑去演戲」、「市長也太可愛」、「覺得市長年輕一定也是超偶級的」、「侯市長是可愛版的賀軍翔」、「哈哈哈 一直出戲」。
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