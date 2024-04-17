高雄首例麻疹確診者趴趴走！隱匿活動史遭罰20萬 足跡遍佈7處
高雄市出現首例境外移入麻疹病例，個案為20多歲本國籍男性，他可傳染期間在高雄市、台南市內多處活動，事後又隱匿活動史，遭高雄市府重罰20萬，衛生局也同時公布其足跡，並掌握接觸者共171名，截至目前無疑似個案。
記者孫唯容／綜合報導
高雄市4月9日接獲中央檢驗確診首例麻疹境外移入病例，也是全台境外移入第6例。衛生局指出，該男子在疫調時未如實告知可傳染期間活動史，並表示返回高雄後，由於身體不適除前往診所就醫，都在家中未出門，直到衛生局11日第3度進行疫調時，該男才表示於可傳染期間，曾有多處公共場所活動足跡，依法開罰20萬，目前掌握接觸者共171名，截至目前無疑似個案。
衛生局指出，該男子從4月1日從柬埔寨入境桃園機場後返回高雄，經桃園機場第二航廈，搭乘高鐵0675車次第6車廂至高鐵左營站；2日到高雄市海底撈火鍋大遠百店；3日到高雄市漢神本館可瑞安韓式料理；4日到台南市王氏魚皮、同記安平豆花安平總店。
衛生局呼籲，民眾活動足跡若有與本案重疊，於4月19至22日自主健康監測結束前，如出現發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等症狀，應佩戴口罩並儘速聯絡衛生單位安排就醫，且主動告知接觸史及旅遊史。